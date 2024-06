Cal é a palabra máis bonita de Cervantes?

Esa nube que alí ves, solitaria, no ceo de Cervantes, ten un nome: 'arbugazo'. Así mesmo é como a define o glosario elaborado polo CDR Ancares.

'Arbugazo': nube solitaria no ceo. Case é difícil pasar á palabra seguinte, e xa custou chegar a ela, da beleza que quedou polo camiño, ou que agora nos quere prender. Coma o arbugazo, que non hai quen o deixe de mirar.

Nunha lista reuníronse 200 palabras propias de Cervantes e cada persoa escolleu dez

Pois si, o CDR púxoo ben difícil. Dunha lista de 200 palabras, case todas elas patrimoniais do municipio de Cervantes e dos Ancares, propuxeron a cada persoa participante a escolla de dez, para así elixir a palabra do ano, a palabra cervantega do ano, e que aproveitarán para elaborar un dicionario da zona.

Puxérono difícil, pero a que gañou semella compensar que quedasen tantas palabras preciosas fóra.

Da 'chucha' ás 'aguilladas'

Así que a primeira foi o 'chucho', ou a 'chucha', porque os bicos son masculinos en todo o municipio, menos na parroquia de Donís, que son femininos, como se a lingua fixese unha chiscadela especial a esas mulleres de alí que tanto loitan por ela.

Ben se dicía que antes do 'arbugazo' quedaran xa tesouros polo camiño.

Quedaron os 'amorodos', esas fresas silvestres e pequechiñas que se desfán na boca, e que foi outra das nove palabras gañadoras, segundo conta Lola do Ancho, de Piornedo.

Quedou tamén o 'abisedo', ese lugar onde non dá o sol no inverno, por onde non lle dá tempo a pasar nesa orografía de terras altas. E quedaron as 'aguilladas', que coma os 'amorodos' tamén se usan noutros lugares, neste caso para nomear as varas para o gando que rematan en punta.

Hai outras que alegran tanto o ouvido coma elas. Por exemplo, 'acerrequitar', que é chincar a alguén, tocar suavemente, como toca o arbugazo o ceo do que non dá marchado.

Un proxecto en común

Para elaborar este glosario de palabras, o CDR contou coa colaboración do CPI de San Román de Cervantes, onde cada alumno levou unha palabra. Tamén con moitas familias da zona. Entre todos eles, algún 'argalleiro' habería, e tamén entrou nese ramo de dez nomes.

'Argalleiro' que, alén das definicións que ofrece o termo na Real Academia Galega, aquí en Cervantes é unha persoa pouco curiosa. Ao seu carón, neste glosario, estaba tamén o 'argarillo', que é a "persoa que se ofrece a arreglar todo pero non é mui curiosa", que non foi tan votada.

Tamén escolleron a 'trapallada', para que o 'argalleiro' non quedase sen facer nada.

Na RAG está recollida outra das gañadoras, 'zarapelo' ou 'zarapela', que é unha persoa que fala moito, e 'mixiricas', que é alguén feble de máis.

Ademais, nesa votación na que participaron centos de persoas, algo máis que 'amorodos' había que meter no bandullo. E gañaron os 'cachos', que é o xeito de dicir cachelo, unha acepción que si recoñece o dicionario Estraviz.

E tamén gañou o 'meco', o mimo, a tenrura, que é algo que nunca está de máis.

A idea é facer un dicionario cervantego

Coas 200 palabras que enviaron ao concurso, e mais as outras tantas que recolleran durante a pandemia, o CDR quere facer un dicionario cervantego.

"Será unha cousa pequena, que somos poucos", comenta Lola do Ancho, pero tamén coa idea de que nada, por pequeno que sexa, debe darse por perdido para o mundo, de que chamarlle arbugazo a esa nube senlleira é unha forma de relación, como tamén o é dicirlle 'olga' ao camiño que se fai nas nevaradas para saír da casa, ou que o 'carbeso' é o aire moi frío.

Un feixe de nomes para nomear

As palabras reunidas polo CDR para o futuro dicionario son de moitos tipos. Velaquí algunhas delas.

Amallós: cordón de zapato.

Alabiu!: dise cando algo xa está feito.

Balea: rama usada como vasoira na mallega.

Caramela: currusco de pan.

Churpiar: beber dabondo.

Escarabainar: caer néboa conxelada.

Falagancia: crítica dalgunha cousa.

Gallafón: persoa que quere todo.

Mega: cesta pequena.

Neal: niño.

Renubeiro: persoa moi mala.

Vella das papas: lucecú.

Boucín de Dios: xoaniña.

Milfo: trapo.