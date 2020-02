O butelo mantén intacto o seu poder da convocatoria, por algo recibiu de Forges o cualificativo de Rei da Montaña, e volveu congregar este sábado na Fonsagrada centos de visitantes, chegados tanto da provincia luguesa como doutros puntos da comunidade galega e da veciña Asturias.

Os produtos cárnicos foron o gran reclamo desta feira anual de exaltación do emblema gastronómico do municipio, pero a cita, que vive este domingo o seu día grande, tamén serviu de gran escaparate para promocionar outros produtos alimentarios da comarca e artigos elaborados por artesáns da zona de distintos ámbitos, que mesmo amosaron en directo como lles dan forma ás súas creacións.

Á espera do que ocorra este domingo, onde se prevé unha afluencia de xente aínda maior, a carpa central habilitada na Praza do Concello rexistrou un bo número de transaccións, tanto de clientela habitual que ano tras ano repite visita á festa e compras nos postos como de novos visitantes. Os expositores abriron ás dez da mañá, aínda que o punto álxido nese epicentro da Feira do Butelo foi o mediodía, cando era moi difícil abrirse paso entre os stands.

Ese cheo repetiuse á hora de xantar, xa que, como vén sendo habitual nesta Festa de Interese Turístico, moitos grupos que se achegaron ata A Fonsagrada aproveitaron para degustar os cocidos que ofrecen por estas datas, con moi boa aceptación, os negocios hosteleiros da localidade.

O tempo tamén axudou, xa que a do sábado foi unha xornada seca, sen precipitacións que deslucisen o evento ou dificultasen os desprazamentos viarios, e cunha temperatura agradable.

Durante o sábado, un bo número de visitantes aproveitaron tamén para achegarse ao Museo Etnográfico Comercial, que, ademais de mostrar as súas coleccións permanentes, expón desde o venres a instalación Fubarta, do artista fonsagradino Berio Molina.

PRESENZA POLÍTICA. Un ano máis, a Feira do Butelo tamén foi punto de encontro de políticos, unha presenza que, en plena precampaña das autonómicas, foi aínda maior se cabe que noutras edicións. O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, participou na inauguración oficial do evento, na que destacou a riqueza gastronómica do concello e outros fitos como o Camiño Primitivo, as fervenzas ou o Museo Etnográfico.

Na cita predominaron os cargos socialistas de distintas administracións, entre eles a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, cuxa nai é orixinaria de Arquide, pero o PP tamén estivo presente da man de, entre outros representantes, o delegado territorial, José Manuel Balseiro, e o deputado nacional Jaime de Olano.

Ao término da xornada, o alcalde fonsagradino, Carlos López, felicitouse pola resposta da xente, que "superou todas as expectativas", e animou a repetir visita este domingo, na xornada de clausura, na que os postos volveron abrir ás dez da mañana.