Braña: "El vino y el turismo están llamados a ser los grandes motores económicos de Negueira"

CON UNA población de 219 habitantes, según el censo de 2017, Negueira de Muñiz es el municipio gallego menos poblado. A pesar de esta circunstancia y de la crisis demográfica que afecta a todo el rural gallego, su regidor, el socialista José Manuel Braña, piensa que hay motivos para el optimismo, ya que, según afirma, "Negueira ofrece muchas posibilidades para poder vivir de forma digna".

Con una población de menos de 220 habitantes, hay quien se cuestiona si tiene sentido que Negueira se mantenga como ayuntamiento independiente.

El Concello, independientemente de quien lo gobierne, es absolutamente necesario para un territorio como Negueira de Muñiz, ya que además de garantizar el mantenimiento de servicios para los vecinos es, por otro lado, la empresa que genera más empleo. Nuestra apuesta en esta línea no es solo apoyar cualquier iniciativa privada que se lleve a cabo en este territorio, sino también ejecutar de forma directa todas las obras municipales que podamos realizar, con maquinaria propia y con la contratación de vecinos a los que se les ofrece una alternativa laboral.

De lo que estoy convencido es de todo el potencial que tiene Negueira para que las personas que decidan asentarse aquí puedan vivir de forma digna

Pero para atraer población, quizás eso no sea suficiente.

No existe ninguna varita mágica para revertir la situación de crisis demográfica, ya que para hacerlo tendría que haber un cambio en la mentalidad de instituciones superiores como la propia Unión Europea. De lo que estoy convencido es de todo el potencial que tiene Negueira para que las personas que decidan asentarse aquí puedan vivir de forma digna.

¿Cuáles son esas potencialidades?

En primer lugar Negueira dispone de todos los servicios que se buscan en cualquier lugar. Aquí llega la TDT, hay conexión a internet, tenemos unos accesos aceptables... Es cierto que todo se puede mejorar pero hay muchos servicios garantizados, como en cualquier parte.

¿Y para ganarse la vida?

El turismo y el vino están llamados a ser dos de los principales motores económicos de este municipio. De materializarse la senda del Navia, esta significará el despegue definitivo de Negueira en el ámbito turístico, aunque también tenemos otros atractivos como el embalse y para el que seguimos pidiendo un catamarán. El sector vitivinícola, por su parte, no solo significa el resurgir económico de una actividad, sino que la producción también va ligada a la promoción de la riqueza natural y paisajística del municipio.

Lleva 16 años como alcalde, ¿cuáles cree que han sido sus principales logros?

No se puede hablar de grandes logros, pero el trabajo modesto y diario que realizamos al frente del Ayuntamiento ha permitido que hoy en día Negueira cuente con unos accesos aceptables, mejores caminos, más alumbrado público, saneamiento en muchos núcleos, mejores conexiones a internet... Claro que todo es mejorable, pero con nuestros pocos medios y escasas ayudas estoy orgulloso de poder trabajar para los vecinos y que ellos hayan confiado en mi durante todo este tiempo.

En cuanto al colegio, no me resigno a perderlo. Vamos a acometer los trabajos que eviten su deterioro

Sin embargo hay proyectos que aún no ha logrado poner en marcha, como el centro de mayores, y el colegio continúa cerrado.

El centro de mayores está acabado en más del 92%. Se hizo con la ayuda de la Diputación, pero la Xunta no aporta ni lo más mínimo para que se pueda abrir y poner en marcha. En cuanto al colegio, no me resigno a perderlo. Vamos a acometer los trabajos que eviten su deterioro y estará listo para abrir en las mejores condiciones si los padres optan por traer a sus hijos a este centro.

¿Qué ayuda recibe de otras instituciones?

Creo que lo mejor que se ha hecho en la Diputación en los últimos años ha sido aprobar unos presupuestos en los que se incluye un plan único que supone una excelente fuente de ingresos para los concellos pequeños. Creo, sinceramente, que la Xunta tendría que tomar buena nota de esta fórmula porque su compromiso con este municipio es nula y, por llegar, ni nos han llegado las ayudas prometidas tras los incendios forestales que sufrimos el pasado año.

Curiosidades

Elecciones con listas abiertas



Una de las particularidades de este municipio es que al tener menos de 250 vecinos el gobierno local se elige con un sistema de listas abiertas. El elector puede señalar un máximo de cuatro nombres de las diferentes listas y los cinco más votados —que no tiene porqué ser el cabeza de lista— serán los concejales elegidos.



Media de edad

La historia de Negueira de Muñiz es de idas y venidas. La construcción del embalse partió el municipio en dos y la incomunicación en la que quedaron sumidos algunos núcleos obligó a muchos vecinos a irse. A partir de los años 70, a estas tierras fueron llegando jóvenes que buscaban una modo alternativo de vida en el rural. Este hecho hace que sea uno de los municipios lucenses con una media de edad de las más bajas: 50,7 años.



Historia

El municipio toma su nombre de José Antonio Muñiz Álvarez, quien pugno por su independencia del Ayuntamiento de Burón, del que formaba parte.

MUY PERSONAL

"Negueira no es un concello rico pero es sostenible"

¿Qué es lo que más le gusta y disgusta de ser alcalde?

Lo más gratificante es sentirte útil y ver que ayudas a solucionar los problemas de los vecinos. Lo peor, cuando ves que alguien te plantea un problema que tiene solución, pero no puedes hacer nada porque es competencia de otra institución que no atiende esa petición.

Qué el alcalde del Concello más pequeño de Galicia tenga sueldo es algo que siempre le critican.

Es curioso que se metan con ello, como lo es que la propia Administración me diga que solo puedo tener una dedicación parcial y no exclusiva. Yo soy alcalde las 24 horas del día, en cualquier momento suena mi teléfono y yo estoy ahí para atenderlo. Que me digan que eso no es dedicación exclusiva me da risa.

¿Cómo está la economía del Concello?

Negueira no es un municipio rico pero sí es sostenible. No tenemos deuda y nuestro presupuesto anual es de unos 700.000 euros. Nuestro mayor ingreso procede del impuesto que cobramos por el embalse de Grandas de Salime, unos 240.000 euros.

¿Le queda tiempo libre?

La verdad que muy poco. La alcaldía come mucho tiempo y si a eso le añado la atención de mis dos hijos de tres y seis años, la realidad es que poco me queda para mi.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta viajar, pero no a destinos exóticos sino por el entorno. También soy aficionado al cine y, sobre todo, a las nuevas tecnologías. Me gusta estar actualizado en este tema.