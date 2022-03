El BNG se suma a la protesta en Becerreá por una educación de calidad en el rural

El BNG reiteró su apoyo a las demandas de la comunidad educativa de Becerreá, que este martes se volvió a movilizar para reclamar a la Xunta una educación de calidad en zonas rurales.

La vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, y el diputado Efrén Castro se sumaron a la concentración en la que, una semana más, alumnado, profesorado y familias denunciaron la supresión de la materia de Francés en el centro, después de que, al inicio del curso, la Consellería de Educación exigiese un mínimo de cinco alumnos para ofrecer una materia optativa.

Maite Ferreiro valoró la continuidad en la lucha de la comunidad educativa, "que leva meses celebrando concentracións os martes para frear o desmantelamento dos centros e as políticas da Xunta de Galicia que impiden que os mozos do rural, neste caso da Montaña lucense, teñan as mesas oportunidades de formación que nas cidades".

"Compartimos e apoiamos as súas reivindicacións ante una situación que, ademáis de discriminatoria, non axuda a fixar poboacion no rural e deixa as comarcas da Montaña sen futuro", concluíu.