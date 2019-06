El BNG se reúne con el PP fonsagradino para conocer su propuesta de pacto

Los responsables del BNG de A Fonsagrada mantuvieron este martes una primera reunión con la candidatura del PP para conocer de primera mano su propuesta de pacto para sacar al socialista Argelio Fernández Queipo de la alcaldía.

Después de que este medio publicara en su edición de este martes las condiciones del Partido Popular para alcanzar un acuerdo con los frentistas, la reacción de estos no tardó en llegar y por la tarde mantuvieron un primer contacto con los populares, sin que al cierre de esta edición, transcendiese ningún tipo de acuerdo.

El mero hecho de que ambas formaciones estuviesen dispuestas a simplemente reunirse para debatir generó una gran expectación no solo en la localidad, sino también a nivel provincial, ya que un pacto de estas características podría poner en peligro los posibles acuerdos a los que pretenden llegar socialistas y nacionalistas para impulsar gobiernos de izquierdas, no solo en otros ayuntamientos, sino también en la Diputación Provincial.

El alcaldable del Partido Popular en A Fonsagrada, José Luis Regueiro, aseguró sentirse respaldado por el grupo provincial del PP, "porque os fonsagradinos votaron por un cambio na xestión do Concello".

"Ao ser a forza máis votada sentímonos na obriga de encabezar calquera iniciativa encamiñada a poder realizar ese cambio", explicó Regueiro, quien definió su oferta a los frentistas como "clara e transparente" y "sen condicións de ningún tipo".

Para el candidato popular, el hecho de estar dispuesto a entregar la alcaldía a los nacionalistas -también les ofrece otras posibilidades como formar un bipartito o que simplemente faciliten su investidura- solo demuestra que en su iniciativa no hay ningún tipo de interés "persoal ou partidista" y advirtió que si el BNG no facilita ese cambio tendrá que explicar a los vecinos las causas por las que permite "catro anos máis dun goberno escurantista e dun alcalde que pretende xestionar o día a día do Concello dende un despacho en Lugo".

Para José Luis Regueiro, un pacto de este tipo -entre PP y BNG- no sería entendible en muchos lugares, pero dice que en A Fonsagrada los malos resultados de los socialistas se debieron a que los electores quisieron castigar "á desatención que sofre o Concello dende que o alcalde, Argelio Fernández, ten responsabilidades na Deputación", por lo que cree que el BNG no puede permitir que la situación se repita, sobre todo, "cando Campos xa dixo que seguiría contando con el".

BNG. Desde la formación nacionalista prefirieron ser muy cautos a la hora de evaluar la oferta de los populares. A nivel comarcal, descargaron toda la responsabilidad sobre la agrupación fonsagradina que, en todo caso, se mostró muy prudente. Dijeron que acudían a la reunión "soamente a escoitar" y reconocieron que en este encuentro no tomarían ninguna decisión "e menos sen falar tamén cos socialistas".

En todo caso, los precedentes no apuntan a que un pacto entre populares y frentistas se materialice. De hecho, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, desautorizó el lunes a su candidato en Catoira para negociar con el PP en su intento de evitar que el socialista Alberto García acceda a la alcaldía.

Aún así, las diferencias con el caso fonsagradino son evidentes, ya que allí los socialistas fueron la fuerza más votada y los nacionalistas quedaron segundos.