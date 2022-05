BNG y PSdeG apoyan la protesta contra los recortes en el Ies de Becerreá

El BNG y el PSdeG apoyaron las movilizaciones en contra de los recortes de servicios educativos en el Ies de Becerreá, encabezadas por la comunidad educativa, por Fapacel, y por las Anpas de los centros de la Montaña, y que se remontan al inicio del curso escolar, tras la decisión de la Xunta de suprimir materias optativas.

La manifestación celebrada ayer delante de la casa consistorial contó con la presencia de la diputada socialista al Parlamento de Galicia Patricia Otero, y su hómologa en el cargo y nacionalista Carme Aira. También participaron en la manifestación la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, la nacionalista Maite Ferreiro, así como el alcalde de Navia de Suarna, el socialista José Fernández, y los portavoces socialistas de Becerreá, Baralla y Baleira, así como militantes de Cervantes, Pedrafita do Cebreiro y As Nogais.

Patricia Otero destacó que la medida "amosa un descoñecemento absoluto da demografía do rural e, tamén, un desprezo ao alumnado, ás familias e aos docentes", indican os socialistas. Por su parte, la diputada nacionalista, Carme Aira, denunció que "a veciñanza da Montaña de Lugo está a sufrir as políticas do despoboamento, e os recortes do instituto de Becerreá son a mostra do que está a facer no rural o PP á fronte da Xunta", comentó.