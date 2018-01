El BNG critica a la Xunta por la "privatización" de la residencia de Baleira

El BNG censura que la Xunta de Galicia haya optado por la "privatización" de la residencia de mayores de Baleira. Ve "inconcibible" que este centro permanezca aún cerrado y que se "entregue" a empresas tras una inversión de un millón de euros de fondos públicos.



Así lo denuncia la diputada autonómica del BNG Olalla Rodil, que acaba de presentar una serie de preguntas relativas a esas cuestiones en el Parlamento gallego.



Tras recordar el reciente anuncio en el DOG, del día 8, de la licitación de la gestión del geriátrico baleirense, Rodil asegura que lo que sucede con esta dotación asistencial, muy demandada en la zona, "é reflexo das políticas do PP, feitas para entregar fondos públicos a empresas privadas".



También hace hincapié en que la Consellería de Política Social acaba de anunciar que la residencia abrirá en los próximos meses, pero "despois de acumular continuos retrasos".



En ese sentido, denuncia retrasos tanto en las obras, que pese a arrancar en 2013 "non remataron ata hai un ano e medio", como en el equipamiento del centro, iniciado en septiembre del año pasado "e aínda sen rematar cando se publicou a licitación".



EN EL PARLAMENTO. La parlamentaria nacionalista, que ya denunció hace tiempo desde Baleira, junto a cargos del BNG de la zona, la situación de la residencia, subraya que esta infraestructura "constitúe un servizo fundamental para a atención das persoas maiores". Por ello, preguntará en el Parlamento por las razones de esas "continuas demoras" en la puesta en funcionamiento del geriátrico y por qué estuvo cerrado año y medio desde que finalizó su construcción.



Rodil también preguntará por qué el centro no comenzó a equiparse hasta septiembre del 2017 y por qué tras esa inversión pública se opta ahora por una concesión como modelo de gestión.