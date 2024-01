El candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, recaló este lunes en A Fonsagrada para alabar y reivindicar. Habló ante un centenar de pensionistas, acompañado por el líder provincial del partido, José Tomé, y alcaldes y ediles socialistas de A Montaña, y sacó pecho del "maior aumento anual do sistema de pensións na historia de España" gracias al incremento del 8,5% impulsado por el Gobierno. Además, participó en la concentración en defensa de la Atención Primaria, donde pidió al Ejecutivo gallego "unha nova estratexia" para recuperar "a súa importancia na cadea sanitaria".

No fueron las únicas palabras que Besteiro le dedicó al PP, ya que expuso que desde la llegada de los socialistas al Gobierno central, la revalorización de las pensiones en la comunidad gallega aumentó en un "25%". "Hoxe un xubilado medio en Galicia cobra 223 euros máis ao mes do que cobraba co PP no Goberno", detalló, a la vez que quiso recordar que la retribución media en Galicia ronda los 1.019 euros y llega a los 1.106 "se nos referimos só ás de xubilación". "En Lugo, o 35% da poboación recibe esta prestación, un total de 113.000 persoas", añadió.

En este sentido, afeó el voto en contra del resto de partidos a esta subida y cifró en "785 millóns de euros mensuais" la inversión que el Estado desembolsa actualmente en materia de pensiones en el conjunto de Galicia.

En la misma línea, el político lucense criticó que los populares "baleiraron o peto das pensión e meteron a man na caixa levando 74.500 millóns de euros entre 2012 e 2017"; en cambio, el sistema de los socialistas "garante a súa viabilidade" y sitúa en los 120.000 millones la cuantía de la que se dispondrá en 2040.

Y sobre las pensiones contributivas, recordó la iniciativa del PSOE a la Xunta para aumentar el complemento autonómico en este apartado en un 15%, "pero non chegaron a subir nin a metade". "Rueda sáelle caro a Galicia", zanjó el candidato socialista.

Durante la concentración por la sanidad pública en A Fonsagrada y Negueira de Muñiz, Besteiro aseguró que con Alfonso Rueda en la Xunta, "a situación da sanidade no rural non fixo máis que empeorar", ya que a la "mala xestión" se suman las jubilaciones de los médicos y ausencias que "non son substituídas". Eso deriva en el cierre de los centros de salud, como el de Negueira y, en consecuencia, "o rural sempre perde".