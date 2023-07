Besteiro resalta el apoyo estatal para conservar las pallozas de Piornedo

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, puso en valor este sábado en Piornedo las ayudas concedidas por el Gobierno central, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la conservación de las pallozas de este núcleo cervantego. El candidato socialista aseguró que estas construcciones tradicionales "seguen en pé" gracias a la "perseveranza dos veciños", la colaboración del Concello y las subvenciones estatales canalizadas a través de la Diputación, mientras que "a Xunta, que ten as competencias, mira para outro lado".

Besteiro hizo estas declaraciones tras reunirse con integrantes del colectivo vecinal Teitos de Piornedo. Estuvo acompañado por el alcalde de Cervantes, Benigno Gómez Tadín, y el regidor de Navia de Suarna y candidato del PSOE al Senado, José Fernández.

El cabeza de lista socialista ensalzó la labor que desarrolla la asociación, "unha agrupación formada por veciños de seis casas do pobo que traballa de forma desinteresada por conservar no só estas edificacións históricas, senón tamén todos os recordos e historias que albergan".

"Se é pola Xunta, este conxunto arquitectónico admirado en todo o mundo non existiría, están poñendo en perigo máis de 21 séculos de historia. É unha proba máis de que cando goberna o PP, Lugo sempre perde", denunció Besteiro. Además, insistió en que "as pallozas de Piornedo forman parte da nosa historia, o seu futuro non debería ir parar nun caixón".

SUBVENCIONES. El cabeza de lista socialista al Congreso hizo un repaso a las ayudas concedidas para la conservación de las pallozas, haciendo hincapié en que "en só catro anos" la Diputación destinó más de 150.000 euros a este poblado "único en Europa", la mayoría procedentes de fondos europeos captados por el Gobierno. Añadió que es "unha aposta que vén de lonxe" ya que en 2014 la institución provincial, con él como presidente, realizó "un investimento sen precedentes, de máis de 160.000 euros», para la rehabilitación de los techos de estas edificaciones, el saneamiento y la iluminación.

Besteiro subrayó que estas ayudas supusieron "un alivio para os propietarios das construcións", ya que "o mantemento anual individual está entre os 3.000 e os 5.000 euros". Por último, destacó que mientras los vecinos "loitan por manter vivo este legado, a única palloza propiedade da Xunta está totalmente pechada, sen actividade algunha".