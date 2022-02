Un 'Bésame mucho' para el presidente

El formalismo que caracteriza a los actos institucionales se convirtió en una alegre y entrañable escena cuando Bidia Fouz Fernández arrancó a cantar durante la visita del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al hogar residencial de Baleira el pasado lunes. Aunque el gesto cogió a las autoridades por sorpresa, la protagonista precisa que no fue "algo improvisado. Como me gusta cantar, lo hablamos y mis compañeras me animaron a hacerlo. No fue solo cosa mía", precisa Bidia.

Unas estrofas del Bésame mucho, canción popularizada por Sara Montiel, y otras de El Emigrante, de Juanito Valderrama, fueron los temas que dedicó esta mujer de 90 años al mandatario gallego. "Escogí estos temas porque eran dos de los que más me acordaba", afirma esta anciana, que en marzo cumplirá un año como interna en el hogar residencial baleirés.

Bidia Fouz expresa su simpatía por Nuñéz Feijóo y se muestra encantada de tener la oportunidad de conocerle en persona y hablar con él. "Cuando supe que iba a visitar la residencia estaba ilusionada por conocerle", El presidente tuvo un gesto de cariño hacia la mujer, al término de la breve interpretación, y se acercó a hablar con ella.

La protagonista de esta entrañable anécdota pasó su vida en Baleira, junto a su esposo, ya fallecido, y fue siempre aficionada a cantar, "aunque cada vez lo hago menos. La última vez fue en Reyes y también suelo hacerlo en las clases de gimnasia", comenta. Aunque no perteneció a ningún coro, ni agrupación musical, la voz de Bidia Fouz protagonizaba actos religiosos de la localidad. "Muchas veces acompañaba a los curas cuando cantaban en los entierros", explica.

Aunque se sorprende de que el detalle que tuvo con Núñez Feijóo tenga repercusión mediática, Bidia Fouz atiende con amabilidad a El Progreso, "al que siempre estuvimos suscritos mi marido y yo", apunta.