Logo de case cinco anos formando parte das filas do Partido Popular, onde comezou a súa andaina política tras sentir a "impotencia ao ver o declive total da Fonsagrada", Bernardo Xabier Niño Neira, veciño do municipio, aceptou coller as rendas da xestora do equipo local do PP a menos de cinco meses das eleccións municipais. Releva así a José Luis Regueiro, quen nos comicios de 2019 a punto estivo de facerse co bastón de mando nun dos históricos feudos dos socialistas.

Esa meteórica subida que lograron hai catro anos —pasando de dous a cinco concelleiros—, empatando co PSOE, dálles ás de cara á vindeira cita coas urnas?

Nas últimas eleccións púxose de manifesto un descontento coa xestión do PSOE. Nós entendemos que dende entón nada se fixo nin en nada se mellorou esa xestión. Se os veciños o ven así, sen ningunha dúbida haberá un cambio de goberno, e se os veciños consideran que PSOE e BNG están a facer un bo labor, dende o PP axudaremos en todo o que poidamos.

"Está claro que Carlos (López) non está a facer unha boa xestión, pero como persoa teño un alto concepto del e considéroo un amigo"

Daquela o candidato socialista era Argelio Fernández; agora, as probabilidades apuntan a Carlos López. Como o ven desde as súas filas a nivel político?

Está claro que a nível político Carlos non está a facer unha boa xestión. A Fonsagrada está entrando nun punto de difícil retorno en canto a despoboamento, abandono de infraestruturas, falta de relevo empresarial, falta de planificación e axuda en canto a agrupación de parcelas agrícolas, carencias no subministro de auga, inexistencia de alumeado público nos pobos, etc. Outra cousa é Carlos como persoa. Aí si que teño un alto concepto del e o considero un amigo.

Vén de facerse cargo da presidencia da xestora do PP tras a sorprendente renuncia por motivos persoais de José Luis Regueiro, tal e como el mesmo asegurou. Como adopta este novo papel?

Con responsabilidade cos veciños da Fonsagrada, en canto a que o Partido Popular foi a lista máis votada para defender os intereses de tódolos veciños.

Vai cambiar en algo a lista de integrantes da xestora? Ten nomes novos para ela?

A xestora é o organo de goberno do que dispón o partido entre congresos. O presidente da agrupación da Fonsagrada elixido democraticamente no último congreso foi José Luis Regueiro. Ao presentar a sua dimisión e ser eu o segundo da candidatura, a presidencia recaeu en min. Polo tanto eu considero que o máis democrático, e polo tanto o máis axeitado, é que a xestora estea conformada polos membros da directiva constituída por José Luis.

Cales son os obxectivos que se marca?

Pódese dicir que o obxectivo co que cheguei ás listas do Partido Popular, ao igual que tódolos compoñentes da lista do PP na Fonsagrada é claro: reverter a agónica situación de despoboamento que temos no noso concello. Para reverter esta situación entendemos que a xestión de recursos que houbo ata agora por parte do PSOE, co apoio incondicional do BNG, non foi acertada e por iso queremos ofrecer unha xestión diferente.

"A decisión sobre o noso candidato á alcaldía tomarase entre os afiliados. Temos xente sobradamente cualificada"

Vostede xa foi concelleiro —ía de segundo na lista do PP en 2019—. Esa condición axuda á hora de poñerse á fronte do PP fonsagradino?

O feito de conformar todos un equipo cun mínimo de catro anos de experiencia aporta unha visión máis precisa e realista das necesidades do concello.

Como percibe o camiño cara as eleccións? Vese como alcaldable?

O camiño véxoo de dous sentidos. Se os veciños están conformes coa xestión do PSOE e do BNG deben apoiala e seguir nese sentido. Se non están conformes, dende o PP pedímoslles a oportunidade de facer as cousa doutro xeito. Así de sinxelo. En canto ao noso candidato á alcaldía, esa é unha decisión que se tomará democraticamente entre os afiliados do partido. Contamos con xente cualificada sobradamente para asumir o papel de alcaldable.

Hai un tempo, o PP tivo que saír ao paso dos rumores que falaban de desencontros no seo da agrupación fonsagradina. Que hai de certo?

Calquera partido minimamente democrático ten que ter desencontros e diferentes opinións, dentro dun ideario común e do respecto. Se todos pensásemos igual, cunha persoa que pensase chegaba.

Os nomes que se vinculaban a eses desencontros eran, ademais do seu, o de José Luis Regueiro e o de Adrián Fernández. Que relación mantén con eles?

De amizade e de veciños e compañeiros de proxecto. Coas nosas diferenzas nas propostas e coas nosas coincidencias, pero con respecto e apoio uns nos outros.

No apartado persoal, rexenta o albergue Cantábrico na Fonsagrada. Como se compaxinan a faceta como hosteleiro e como político?

Na vida privada teño a gran sorte de que somos varias persoas as que levamos moitos anos traballando xuntos. E no político somos un equipo con xente moi cualificada e moi ben engrenado, entón todo é moito máis sinxelo.