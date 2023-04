Becerreá recupera as procesións de Semana Santa logo de décadas sen elas

As rúas de Becerreá volverán ter procesións pola Semana Santa, logo de décadas sen se realizaren. Son varias as asociacións veciñais que pularon ultimamente por recuperar esta tradición, que se celebrará este Venres Santo a partir das 20.30 horas.

Do municipio, o pasado venres pola tarde, engalanaron a vila persoas integrantes de As Candelas e tamén da asociación Zoela. Das Nogais, tamén participa a asociación Abrente. Ademais, colabora a parroquia de San Xoán de Becerreá, e o Concello.

O Domingo de Ramos foi moi concorrido en Becerreá. EP

Esta iniciativa vén tamén da man do novo párroco, José Río Ramilo, e contou co impulso de Alberto Alonso Fernández, que cada ano dá forma ao belén de Becerreá. "Estamos moi contentos de que volvan as procesións ás rúas da vila, e agradecemos moito ao sacerdote o seu apoio", indica Alonso, que agarda que, unha vez recuperada, esta tradición se manteña no municipio.