Baralla honra a González Capón por "toda una vida al servicio del pueblo"

"Este es un homenaje a una de esas obras que marca la diferencia, pero también a 32 años de dedicación al pueblo, toda una vida al servicio de todos. Manolo nos deja un legado y unos valores únicos". Así resumió el alcalde de Baralla, Miguel González Piñeiro, la razón de ser del reconocimiento a título póstumo que recibió ayer su padre, Manuel González Capón, regidor durante tres décadas. Este acto, celebrado cuando se cumplía el tercer aniversario de su muerte y a iniciativa de una comisión vecinal, tuvo por escenario una abarrotada área recreativa de la localidad, que desde ayer lleva el nombre del exalcalde.

Candia con la viuda de Capón. SEBAS SENANDE

Este homenaje se pospuso en su día al estallar la pandemia, pero el actual alcalde señaló que la espera mereció la pena, porque permitió tener ayer ese espacio "perfecto, como él se merecía", tras acometerse nuevos trabajos en la zona.

Miguel González recordó que en el lugar que albergó este acto "hace 16 años no había nada, todo surgió de su cabeza, él imagino el área recreativa y la diseñó". El regidor subrayó, no obstante, que "lo que hay que valorar no solo son las obras, sino toda una vida dedicada a la política" de su padre.

Los asistentes aplauden en el acto. SEBAS SENANDE

"Si él estuviese aquí, diría que el área quedó bien, pero que podría haberse hecho mejor", bromeó sobre el nivel de autoexigencia de González Capón. Para concluir, señaló agradecido que "el mayor homenaje que él podía recibir es que estéis hoy todos aquí".

En este emotivo acto, en el que se descubrió un monolito con una placa en su memoria, también tomó la palabra la secretaria municipal, Elisa Muñoz, en representación del personal que trabajó codo con codo con Capón en el Concello. Lo definió como una persona "transparente, empática y reflexiva", que en los 27 años en los que trabajaron juntos siempre le permitió ejercer su profesión "con libertad, sin ninguna presión". "Manolo sigue entre nosotros. Gracias por haber sido tan buen jefe, tan buen compañero y para mí un hermano", concluyó.

Expectación durante el acto. SEBAS SENANDE

APOYO DEL PP. Una amplia delegación del PP, partido al que perteneció el homenajeado, participó en este acto. Entre otros, estaba la presidenta provincial, Elena Candia, el senador José Manuel Barreiro, y los parlamentarios Encarna Amigo, José Manuel Balseiro y Ramón Carballo.

Tras fundirse en un abrazo con la viuda del exalcalde, Digna Piñeiro, Candia se dirigió a los vecinos para ensalzar la "xenerosidade de Manolo" cuando ella llegó a primera línea de la política, sobre todo en la etapa en la que se convirtió en presidenta de la Diputación, con el veterano político de Baralla en el grupo provincial popular. Después de ponerlo como "exemplo de alcalde entregado e moi querido", tuvo unas palabras también para el actual regidor: "Quero agradecer a serenidade, compromiso e entrega de Miguel para que ese legado construído sobre piares tan sólidos siga medrando".

Una de las personas que seguía con emoción las intervenciones era Onésimo González, de la comisión vecinal responsable de este reconocimiento a "un gran amigo y un gran vecino". "Manolo se merecía esto, era muy buena persona y ayudaba a todo el mundo", destacó. Lamentó que el covid obligase a parar en su día la recogida de firmas -"teníamos ya 500 pero serían muchas más"- y añadió que no se le ocurría un mejor sitio que el área recreativa para este homenaje, porque "él la inició".