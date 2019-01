El Concello de Baralla dará una subvención de 800 euros por cada nuevo nacimiento

El Concello de Baralla dará una ayuda de 800 euros por cada nacimiento o adopción que se produzca en la localidad. El pleno de la corporación local aprobó este viernes por unanimidad -con el apoyo del PSOE, pues el edil del BNG se ausentó en la sesión- la ordenanza reguladora de esta nueva línea de subvenciones que tiene como objetivo fijar población y fomentar la natalidad.

El regidor local, el popular Manuel González, explicó que ya se ha reservado en los presupuestos para este año una partida de 3.000 euros para estas ayudas, cantidad que se ampliará si es preciso "pois todas e cada unha das familias que decidan ter nenos na nosa localidade recibirán o noso apoio económico", explicó el alcalde.

Para ser beneficiarios es necesario que alguno de los progenitores esté empadronado en el municipio con una antigüedad de al menos dos años, que inscriban al nacido en el registro civil de Baralla y que la familia mantenga el domincilio en el término municipal durante como mínimo un año. En cuanto a las adopciones, deben de ser de niños menores de cinco años.

El alcalde precisó además que esta nueva línea de subvenciones, una vez aprobada en el pleno, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial da Provincia, que se hará en los próximos días.

Jaime González del Río: "Esta iniciativa non servirá para paliar a grave crise demográfica que vivimos"

MOCIONES DEL PSOE. El portavoz socialista, Jaime González del Río, explicó que votó a favor de esta medida para fomentar la natalidad "pois é un incentivo para as familias que queiran ter nenos". No obstante, precisó que "esta iniciativa non servirá para paliar a grave crise demográfica que vivimos" y añadió que "sería moi necesario que ademais se mellorasen os servizos da localidade".

En la sesión plenaria el PSOE también llevó una moción, que contó con el apoyo del equipo de gobierno, en la que se solicitaba el acondicionamiento del camino que une Lamas y Pacios. Los socialistas reclamaron además que se repare un tramo del firme que falta por arreglar en el vial que va a Gundián, así como el camino que une los núcleos de A Mocha, Vilachambre y Teixeira, ambas iniciativas fueron rechazadas por el gobierno local. "Son dúas demandas veciñais que ao alcalde non lle parecían prioritarias", dijo González del Río, quien además reclamó la bonificación del 50% del Ibi de las estructuras ganaderas y agrícolas, petición también rechazada por los populares.