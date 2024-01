Baralla bate su propio récord con un presupuesto de 6 millones de euros

El Concello de Baralla tendrá para el año 2024 el presupuesto más grande de su historia, dotado con 6.050.890 euros, lo que supone multiplicar por más de 2 el importe de las cuentas municipales del ejercicio anterior, cuando ascendieron a 2,6 millones. Y es el apartado de inversiones reales el que se lleva una mayor tajada, superando incluso la cuantía total de presupuestos previos.

Con 2.629.841,56 euros, en esta categoría se enmarca el proyecto estrella del equipo de gobierno: una gran senda que una Neira de Rei con Pousada, pasando por el área recreativa de Baralla y a orillas del propio río Neira.

El alcalde, el popular Miguel González, califica esta iniciativa de "única e histórica, por eso apostamos al 100% por ella". Para sacar adelante el proyecto, al que tan solo le falta que se detallen los pormenores, ya fueron concedidos los fondos europeos que lo financiarán de forma íntegra. No obstante, el regidor recuerda que esta actuación supone "un gran esfuerzo económico para el Concello".

Así, 1.041.604,68 euros se destinarán a la senda peatonal y ciclista, de unos cinco kilómetros, entre el puente de Neira de Rei y Baralla, si bien estos trabajos van en paralelo a las obras que la Xunta ejecutará en la LU-170 y que se licitarán en este trimestre.

Otros 759.610,86 euros irán a parar a la conexión peatonal entre el puente de San Miguel y el valle de Neira de Rei, mientras que 828.626,02 euros son para enlazar Pousada y Baralla por Santo Estevo. En esta última zona, la idea es, según explica González, avanzar hacia la zona de Covas, todos ellos núcleos "con un gran valor patrimonial".

Así mismo, en la categoría de inversiones reales -que suma un total de 3,4 millones- figuran los 128.642 euros del proyecto integral de mejora del envolvente del centro sociocultural, financiado también con fondos europeos.

Otros asuntos: el gasto en personal y en servicios se lleva 2,5 millones

El Boletín Oficial de la Provincia recoge la aprobación definitiva de unos presupuestos que, más allá de las inversiones reales, tienen en los gastos de personal y de bienes y servicios sus máximos filones. Ambos superan los 2,5 millones. Así, para personal se destinan 1.512.600 euros, una cuantía que para Jaime González, del PSOE, es "un gasto enorme", y para bienes y servicios, como el SAF o el Xantar na Casa, 1 millón.

Ingresos

En el apartado de ingresos, destacan los 3.186.266 euros de transferencias de capital y los casi 2 millones de transferencias corrientes, a mayores de los 621.500 que se espera recaudar de impuestos y casi 300.000 de tasas y otros ingresos.

Voto en contra del PSOE

Jaime González votó en contra de las cuentas por considerarlas "nada realistas" y por "non atender as necesidades dos veciños, cando moitos seguen sen saneamento", y recordó que "de non executar os fondos europeos, habería que devolvelos" y que "o ano pasado fomos os segundos de Lugo en aumento de débeda".