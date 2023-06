A Banda das Nogais cumpre 45 anos e homenaxea o seu fundador, o cura Anxo Eiriz

A Banda de Música das Nogais cumpre 45 anos de actividade e celébrao cunha xuntanza que buscará reunir todos aqueles que algunha vez pasaron por ela e na que se homenaxeará o fundador do grupo, o párroco Anxo Eiriz.

Era 1978 cando o por aquel entón cura das Nogais empezou a sementar nas parroquias todos os coñecementos sobre música que el traía do seminario. Ao mesmo tempo, brotaba nos mozos do municipio, pero tamén das localidades limítrofes, o gusto polo saxofón, pola trompeta, polo bombo, pola gaita ou polo violín, o interese pola cultura á que daba corda o propio Eiriz. Hoxe, pasadas as catro décadas, son unhas 25 persoas "de todas as idades" as que poñen a soar os instrumentos da Banda das Nogais, alomenos, todos os venres nos ensaios e son máis de 80 as que nalgún momento pasaron polo grupo. Un grupo que se ben evolucionou -un dos cambios máis importantes foi a marcha en 2008 de Eiriz como director e a chegada de Aquilino Piñeiro-, "mantén a súa esencia", explica Alfonso Fernández, membro da banda desde 1991 e parte da organización desta xuntanza que se celebrará o sábado, día 17. "De aí saíron amigos e familias porque Anxo fomentaba os valores do compañeirismo, do traballo en equipo, do compadreo, da humildade e da xenerosidade", engade.

O lugar da celebración non podía ser outro que a casa reitoral das Nogais, da que sempre sae música desde que Eiriz abrise as súas portas para acoller os mozos que traían baixo o brazo un instrumento. "Había un local no que se facían as comidas, pero tamén era sala de ensaio xeral, e nos habitáculos da casa practicaban por grupos: as cordas, as trompetas...", conta Fernández sobre unha vivenda que segue a ser a sede da Banda de Música das Nogais.

O obxectivo desta cita "organizada desde o cariño" será "que poida vir toda a xente que algunha vez estivo vinculada coa banda", sinala o integrante do colectivo, que engade que hai "unhas 40 persoas xa apuntadas" para unha xornada na que haberá polbo e churrasco servido por un cátering, música e algún agasallo: "Case seguro será algo inmaterial; estamos convencidos de que ver a casa outra vez tan chea de xente será un regalo en si para Anxo", puntualiza Alfonso.

O prazo para apuntarse á festa aínda está aberto e quen queira ser partícipe pode pórse en contacto co número de teléfono 609.84.86.79.

Este festexo vén a ser unha nova homenaxe para Anxo Eiriz, o cura que compaxinou a relixión co impulso á cultura e a protección do patrimonio, e que en 2022 deixaba As Nogais para volver á súa Chantada natal. A resposta dos seus fregueses foi nomealo Fillo Adoptivo.