Balgos honrará na súa cata de viño a memoria de Teín, un dos grandes impulsores da festa

O lugar cervantego de Balgos vestirase este sábado de gala para celebrar a súa xa tradicional Cata do Viño da Casa. Vai pola sexta edición e esta será, quizais, unha das máis especiais.

Farán dela unha lembranza, un fermoso recordo na honra de Dositeo Fernández García, ao que poucos lle chamaban Dositeo porque para todos era Teín, o socio número un da asociación de veciños San Felipe, secretario do colectivo de principio a fin e un dos máis grandes impulsores da cata e do viño que se fai en Cervantes.

Teín faleceu o pasado ano aos 70, dez días despois da Cata do Viño da Casa, á que, como de costume, tampouco faltou

Lembra Manuel Trabado, presidente da entidade organizadora, que a Teín se lle debe a salvagarda daquela anterga tradición de elaborar os caldos na casa. "El era o único do pobo que sabía facer viño, e iso que aquí se fixo sempre", rememora Manuel, "ata que se perdeu o costume". Así que sobre Teín recaeu a responsabilidade de revivir a historia.

A el ensináralle un señor da casa de Arqueira, en Drada, que tiña viñas "e como lle gustaba este mundo e procesaba moi ben a información, fóiselle quedando todo o proceso". Sobre o segredo, el dicía que "demostramos que o viño tamén se fai de uvas, e non che é pouco", di entre risas Manuel, ao tempo que lembra a obsesión daquel home: a limpeza, a hixiene e facer varias trasfegas.

A orixe desta festa remóntase a unha porfía, na que dous discutían cal era o mellor viño da zona

Dositeo Fernández faleceu o pasado ano aos 70, dez días despois da Cata do Viño da Casa, á que tampouco faltou, por iso agora os seus o homenaxean do mellor xeito que poden, dándolle o seu nome á cita que el mesmo quixo ensinar ao mundo.

E é que o que agora se celebra nun campo aberto a todos, comezou hai anos cunha porfía de dous discutindo cal era o mellor viño. "Faciamos a cata na miña casa", conta Manuel, "pero ao chegar ás 80 persoas xa foi demasiado, había que buscar outro lugar".

Pregón de Manuel Canción, da bodega Panchín, de Negueira de Muñiz

No campo de Balgos agárdanse este sábado ducias de asistentes para degustar o viño do ano. A carpa abrirase ás 11.30 e ás 13.00 será o pregón de Manuel Cancio, da bodega Panchín de Negueira de Muñiz. O porqué da elección é que "eles tamén comezaron cunha porfía e mira agora, cunha IXP", di Trabado en referencia ao selo das Terras do Navia.

Sabino Pintor López, de Santiso, será nomeado veciño exemplar polo "cariño" demostrado ao pobo de Balgos

Na mesma xornada tamén se recoñecerá un veciño exemplar, que desta volta non será nin de Balgos nin de Cervantes, senón de Visantoña, en Santiso. Sabino Pintor López, que residiu durante anos en Lugo, recibirá o galardón polo "cariño que lle leva demostrado ao noso pobo", explica Manuel Trabado.

A cata farase esperar ata as 13.30 e para participar nela haberá unha soa condición: que sexan caldos feitos na casa a base de uva tinta. Un xurado elixirá o mellor, que se dará a coñecer tras o xantar, servido polo mesón O Pacio, e antes do campionato de boina, ao que se pode concorrer "desde os sete aos 99 anos". Iso si, todo acompañado de boa comida e boa música a cargo do dúo Son de Festa.