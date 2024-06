Baleira invita a los vecinos a proponer nombres para varias calles de O Cádavo

El Concello de Baleira aprobó en su última sesión plenaria abrir un periodo de información pública para que en el plazo de un mes los vecinos puedan proponer posibles nombres para varias calles del casco urbano de O Cádavo, capitalidad municipal.

Las propuestas deberán presentarse a través del servicio de Registro del propio Ayuntamiento. Se trata de un proceso con el que el gobierno local pretende hacer partícipe a la ciudadanía del futuro callejero local.

"Nestes momentos no centro urbano do Cádavo existen varias rúas que non teñen denominación, senón que se diferencian como as de algúns polígonos empresarias só coas letras do abecedario", explica Miguel Ángel Fernández González, teniente de alcalde de Baleira.

Nombres de lugares o personajes de la zona

El edil destaca que la intención del gobierno local es dar un nombre a estas calles que sirvan para identificarlas, ya sea una referencia del lugar en el que se encuentran "ou dalgún persoeiro destacado que estea vinculado con Baleira".

El Concello insiste, en todo caso, en que no se va cambiar el nombre de ninguna calle, sino que la intención "é soamente ponerlle un nome oficial a aquelas rúas que aínda non o teñen".

Miguel Fernández subraya que la iniciativa ha tenido una muy buena acogida entre los vecinos y, de hecho, ya se han empezado a recibir las primeras propuestas.

Miguel Fernández invita a presentar propuestas

"Neste caso é dun veciño que pretende recuperar o nome tradicional do camiño que agora ocupa unha desas rúas", explica Miguel Fernández.

El edil invita a todos los vecinos a presentar las propuestas que consideren convenientes, porque "de Baleira tamén saíron relevantes persoeiros en diversos ámbitos e recuperar os seus nomes para o rueiro é un bonito xesto para evitar que caigan no esquecemento".