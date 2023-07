Bailar no patio da escola da aldea

"Sen o apoio dos veciños sería imposible", comenta Marta Cuba, que dende hai ano e medio fixo de Doncos o seu lugar. Imposible organizar ese anticipo das festas do Santiago que levará mañá música e danza contemporánea á escola da aldea, pero imposible tamén estar tan ben alí. "Tratáronme moi ben dende que cheguei", comenta, "así que é como un xesto de devolver o cariño recibido".

Dende hai días, varios veciños e veciñas botaron horas preparando a praza, o patio da escola da asociación veciñal, para que estea lista este sábado a partir das 19.00 horas. Durante este ano e medio, Marta tenlles contado ben de cousas. Que o gusto pola aldea venlle de pasar os vraos de nena en San Simón da Costa, onde naceron os pais. Que viviu toda a súa vida na Coruña pero levaba un tempo mirando opcións no rural de Lugo. Que o feito de que chegase a fibra óptica hai ano e medio a Doncos permitiulle pensar en teletraballar dende alí. Que a danza contemporánea é unha das súas grandes paixóns. Con todo, será mañá a primeira vez que baile na aldea, que conte cousas doutro xeito nese patio da escola que todos axudaron a preparar.

A súa danza abrirá este encontro cunha coreografía en proceso sobre o mito de Perséfone, sobre as súas resonancias coa Vella, esa figura tan importante no entroido. Seguiralle o concerto a capela de María Esther Vieito, unha cantante soprano que ten raíces no Corgo. A continuación, o grupo Trompo Danza, que Marta integra canda a Remedios Cuba e Patricia Iglesias, presentará a peza Tribual. Trátase dun grupo que ten participado en circuítos de danza contemporánea en Galicia como Herdanza, Quince Gotas ou Cartografía en Movemento. Para pechar a programación, Miguel Alonso dará un concerto e coloquio en relación á memoria, á identidade e ás mudanzas na transmisión cultural. A seguir haberá tamén música e pinchos. Un veciño poñerá os altavoces, outra o viño, outra a tortilla, outro o queixo e os embutidos, como chiscadela ás merendas que antes se facían en Doncos polo Santiago. "A resposta dos veciños foi incrible", reitera Marta.

Iso é, no fondo, o que a prendeu deste lugar. "En Doncos aínda hai bastante gandería, e a asociación de veciños é un legado moi potente, é un lugar que aínda ten moita vida", comenta. "Curiosamente, aquí socializo máis que na cidade. É certo que paso moitas horas soa, concentrada no traballo ou na creación artística, pero non me sinto soa, aquí estamos máis pendentes uns dos outros", indica. Por iso, agarda que esta entrada no Santiago sexa a primeira de moitas, que haxa aínda moito por bailar no patio da escola.