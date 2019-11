De las aulas de la EPS a la gran pantalla

El cervantego Álvaro Fernández López, alumno de la Escola Politécnica Superior del campus lucense de la USC, acaba de dar el salto de las aulas a la gran pantalla, y nada menos que de la mano de Óliver Laxe, en su premiada película O que arde. Desempeñó el papel del brigadista Álvaro de Bazal -apellido con el que homenajea a su aldea-, que le ha servido para estrenarse en el séptimo arte y vivir una experiencia única.

"Nunca traballara de brigadista nin nada parecido, pero un día da primavera do ano pasado chamoume miña nai e díxome tiña que ir a Navia porque o equipo de Óliver Laxe andaba na procura de mozos da comarca cervantega para a súa película", recuerda el joven, que cursa doble grado de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, sobre la carambola que lo llevó hasta este proyecto.

"Alá me fun, fixen as probas coas indicacións que me dixo e, de seguida, comentou que contaban comigo", resalta, agradecido a Laxe y muy satisfecho por la experiencia vivida en el rodaje de sus escenas. No tenía experiencia en una brigada antiincendios, pero sí conoció de cerca, como afectado, lo que era combatir el fuego. "Na vaga de lumes que arrasou Cervantes en 2017, si que axudei en labores de extinción", destaca.

Admite que "co lío da película" tuvo que dejar alguna materia pendiente, pero no se arrepiente. "O que arde permitiume ver de preto o mundo do cine", agradece Álvaro, que también explica que en el filme, además, compartió escenas con su amigo David de Poso. Tras esta vivencia, a sus 21 años, Álvaro tiene claro que su futuro inmediato pasa por acabar sus estudios actuales y después completar el máster en Agrónomos.