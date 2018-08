Arrancan las obras de mejora de varios espacios públicos en O Cebreiro

El Concello de Pedrafita inició esta semana las obras de restauración de la fuente pública y la mejora del empedrado de las calles de O Cebreiro. Este proyecto cuenta con un presupuesto de más de 40.000 euros, de los cuales el gobierno local aporta 15.000. La Xunta colabora a través de una subvención de Turismo de Galicia, que asciende a casi 30.000 euros.

El regidor, el socialista José Luis Raposo Magdalena, explicó que la renovación del pavimento era "moi necesaria". Alegó que estas calles tienen "pedras irregulares con xuntas de formigón, que se deteriora no inverno debido ao tempo e a que hai que botar sal cando neva. Hai que repoñelo cada certo tempo", dice.

Además, el alcalde indicó que también se restaurará la fuente pública, situada en el poblado. Los trabajos implicarán la instalación de iluminación ornamental, así como la reparación de la madera y la pizarra.

Según aseguró Raposo, "estabamos esperando a que pasase esta oleada de visitantes para empezar as obras, pero xa tiñamos que inicialas porque se nos botaba o tempo enriba". "A partir do día 15 espérase que xa baixen os visitantes, así que aproveitamos para realizar esas melloras", afirmó. En un principio, se valoraba acabar las actuaciones antes de que terminase septiembre, pero finalmente se amplió el plazo hasta el 20 de octubre.

SIN MOLESTIAS. Aunque no se registraron peticiones vecinales en lo tocante a estas mejoras, el alcalde socialista considera que no hay que esperar a que estas se materialicen. "As administracións debemos ir por diante no tema de solucionar obstáculos", opina Raposo Magdalena.

El socialista precisó que las obras se harán "por partes". "Así esperamos causar as menos molestias posibles", manifestó. Dejó claro, además, que "non se obstaculizará ningunha entrada a ningún comercio".