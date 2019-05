'O que arde', premiada en Cannes, se estrenará en Navia de Suarna

O que arde volverá a sus orígenes. Según confirmó uno de sus productores en la Radio Galega, el músico Xavi Font, la última película de Oliver Laxe se estrenará en Navia de Suarna, la principal localización elegida por el cineasta para su rodaje, aunque no precisó la fecha del evento.

O que arde acaba de ser reconocida en el Festival de Cannes con el premio del jurado en la sección Un Certain Regard, en la que competía con películas de importancia como Liberté, de Albert Serra -premio especial del jurado-, The invisible life of Eurídice Gusmão, de Karim Aïnouz -premio Un Certain Regard- o Jeanne, de Bruno Dumont -mención especial del jurado-. La película hizo historia, porque es la primera vez que una cinta rodada íntegramente en gallego es premiada en el festival de cine más importante del mundo.

El premio del jurado de Un Certain Regard es el segundo galardón en importancia en un festival de Cannes que el cineasta conoce como la palma de su mano, ya que en 2010 recibió el premio Fipresci por Todos vós sodes capitáns -su debut como director- y en 2016, el Gran Premio de la Semana de la Crítica por Mimosas, su segundo largometraje.

O que arde gira en torno a Amador, un pirómano que regresa tras haber cumplido dos tercios de su condena. Su madre lo espera en el pueblo, donde la rutina se instala hasta que un nuevo incendio hace explotar la aparente calma.

Para rodar su tercer largometraje, Laxe -que agradeció el premio de Cannes haciendo una defensa del "cine esencial"- recurrió a dos intérpretes no profesionales: el fonsagradino Amador Arias y la octogenaria Benedicta Sánchez, de O Corgo, que revolucionó Cannes con su vitalidad, desparpajo y sus paso de muiñeira durante el photocall oficial previo a la proyección de la cinta.

"Oliver fai que dependas de ti mesmo, non te martiriza, é cariñoso, sabe explicar e non levanta a voz a ninguén. Sabe moi ben o que quere e grazas á súa paciencia todo saíu perfecto", dijo Amador, coprotagonista de la película, en declaraciones a este diario.