Un apicultor de Cervantes denuncia que el oso le destrozó siete colmenas

Un apicultor de Cervantes lamenta que el oso pardo le haya arrasado siete de las 65 colmenas que tiene en la parroquia de Cereixedo, muy cerca del núcleo de Os Prados. Fue en la tarde de este miércoles cuando se percató de lo ocurrido durante una de las visitas rutinarias que realiza a sus colmenares, de los que extrae la miel que comercializa bajo el nombre Casa da Torre.

Óscar Cedrón explica que, en épocas de gran actividad para los enjambres, como en estas semanas, se acerca a cada colmenar "cada dez días, máis ou menos". Este miércoles le tocaba al de Cereixedo, uno de los diez que tiene, y fue al llegar cuando se topó con cajones destrozados, panales rotos, cuadros deshechos y enjambres echados a perder. Sin reina ni crías, las demás abejas se mueren.

El oso busca la cera, donde están las larvas que le aportan proteína, por lo que destroza todo hasta dar con ella

Explica, así, el modo que tiene el oso de operar: "Chega, zarandea a colmea e saca coas súas garras os panais que hai dentro. Ao final non che serve todo para nada, porque el o que busca realmente é a cera, que é onde están as larvas, a proteína. Así que desfai a cera, desfai os cadros e cisca todo. Logo vaise, non porque estea farto, senón porque, ao parecer, non é capaz de aguantar a dor das picaduras. Pero agora que sabe o camiño non se pode descartar que volva".

En 2019 ya había atacado este mismo cortín, pero en aquella ocasión destrozó "cinco colmeas como moito". Tras ese incidente habían instalado un pastor eléctrico, que "retiramos en outubro, confiados en que o oso xa se esquecera de nós".

Una media alza tenía entre 20 y 25 kilos de miel

Si tiene que echar cuentas de las pérdidas económicas que supone para su explotación apícola, que comparte con su hermano Ismael y su madre, las cifras se van a los 2.500 euros. "Cada colmea, co seu caixón e as súas abellas, está valorada nuns 150 euros, pero unha delas non era adulta, o que suporá uns cen euros", detalla Óscar, "e a maiores, unha media alza estaba chea de mel, ao mellor con 20 ou 25 quilos, que no mercado se venden a dez euros o quilo. Todo isto sen contar a madeira".

El pasado año, la avispa asiática arrasó 168 colmenas de la explotación de Óscar, su hermano y su madre

Aún así, añade que más allá de los perjuicios económicos, está el daño moral. "Ver todo así dá moita rabia. Leva todo o traballo e a isto hai que sumarlle o dano que fai a velutina", explica Cedrón, al tiempo que matiza que, al menos por el momento, "parece que hai pouca, quizais polo trampeo e porque ata agora fixo frío e choveu".

"Ás veces dá ganas de tirar a toalla, pero é algo que non se pode facer", admite el joven, que el pasado año sí sufrió las consecuencias de la avispa asiática: "Pillounos desprevidos e acabou con 168 colmeas en total. Daba ansiedade".

Ahora, tras la visita de los agentes ambientales para levantar acta y tomar fotografías del escenario, solo queda esperar la resolución de la Xunta de Galicia, que "teoricamente se fai responsable dos danos e asume os custos".

Óscar asegura además que los agentes le trasladaron que "só en maio houbo uns 30 avisos por ataques do oso na zona de Cervantes, Navia, Baleira e Negueira", lo que da buena cuenta de que la población de este mamífero va en aumento en Os Ancares.

Una indemnización de casi 1.800 euros para un naviego

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenaba el pasado mes de abril a la Xunta de Galicia a pagar 1.793 euros a un apicultor de Navia cuyas colmenas para autoconsumo habían quedado "devastadas" tras el paso del oso pardo.

En total, fueron cinco las dañadas, de las doce que tenía en el cortín, así como "trobos e portaenxames".

La Xunta había denegado la ayuda

En un primer momento, tras solicitar el apicultor la ayuda a la Administración autonómica por los desperfectos, esta la denegó, basándose en que las colmenas no estaban identificadas individualmente.

El juez consideró que esto no era motivo para no abonar la ayuda. A mayores, no había ni indicio de fraude por parte del productor, ya que entendía que su explotación estaba en regla, y que negarse a pagar la ayuda acabaría perjudicando la protección de especies como el oso pardo e implicaría una vulneración de la “boa fe nas relacións cos administrados” por parte de la Xunta.