Aos que enchen, atan e afuman os butelos

Todos botaron a vista atrás. Miraron a aquel 1998 no que, baixo un pequeno plástico por se chovía, se instalaron tres produtores que venderon 800 quilos de butelo. Había tamén artesanía de Culleredo e sidra de Abres. Era unha aposta arriscada, pero gañadora. Ningún imaxinaba que na vixésimo sétima edición se pulverizarían os récords de vendas de 2023, cando foron máis de 10.000 quilos. Esta fin de semana voaron butelos e androllas, chourizos, soás e cacheiras.

Silvino López foi un daqueles arriscados, coa súa carnicería, a Silmer. Este domingo foi o primeiro en ser chamado para recibir o Butelo de Ouro, unha distinción compartida con Modesta Fernández "Tita de Vilarello"; Xosé Fernández "do Cámping"; Buenavista, Casa Castelao, RM, carnicería Testa e Facenda Farruquiño. A ningún se lle esqueceu agradecer e lembrar.

Tita dirixiuse ás autoridades para defender que "fixemos todo o que puidemos e aínda quedan cousas por facer", por iso invocou a colaboración das administracións para o sector; desde RM deron as grazas a "toda a xente que nos vén visitar e aos compañeiros"; para a xente da Facenda Farruquiño, "que a carne dos nosos porquiños acabe nun butelo da Fonsagrada é motivo de orgullo", e para a de carnicería Testa, "este recoñecemento significa que algo fixemos ben todo este tempo".

Desde Buenavista animaron os novos "a quedar aquí, porque sen eles nada se fai", e rememoraron como naquel primeiro ano "parecía imposible chegar ata onde estamos hoxe", mentres que Rubén Fernández, de Castelao, aludiu "ás mulleres da Fonsagrada".

"Nacín nunha casa na que, sendo moi neno, vía a miña avoa Carmen ano tras ano preparando butelo e embutíndoo, para logo atalo e colgalo no afumadoiro", contou ante o ateigado salón de plenos, "sacaron adiante as súas familias e fixeron que un produto tan valorado teña un significado".

O aplauso atronou, porque aínda que o Butelo de Ouro leve oito nomes, é extensible aos veciños que en cadansúa casa, de xeito particular, conservaron no tempo un costume, unha cultura, unha arte, en forma de manxar, o que hoxe "está en cada mesa, en cada festa deste Entroido", dixo o delegado do Goberno, Pedro Blanco, quen se declarou "embaixador desta terra única". Engadiu que o butelo, contundente como A Fonsagrada, "evoca a forza de carballeiras, de fume e de tradición; a forza de mulleres e homes que construíron a torre de Burón e beberon as augas da Fons Sacrata".

Para Blanco, os homenaxeados son un exemplo. Tamén para o presidente da Deputación, José Tomé, presente na entrega do galardón, que cualificou de "acto de xustiza". Asegurou así que "o traballo dos produtores é un exemplo da capacidade que ten o rural para innovar e xerar riqueza arredor dun produto tradicional". E para o alcalde, Carlos López, eles son os que "levan o nome da Fonsagrada polo mundo; o primeiro chanzo desta cadea que permite que hoxe desfrutemos do noso embutido en calquera parte de Galicia".

No acto, aderezado coa música de Illa Pancha, o seu conductor, José María Álvarez Vilabrille, director comercial de El Progreso, tirou de hemeroteca. Lembrou o primeiro ano, lembrou que o butelo "non é só un embutido, é símbolo de unión" e lembrou que o seu sabor e aroma evocan "recordos da infancia e mocidade".

Será pola madeira de carballo que arde lenta e afuma paciente, polo microclima dos case mil metros, polo agarimo co que se tratan as cousas que importan, ou será polo saber que dá o tempo, pero butelo e A Fonsagrada son un.