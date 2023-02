A androlla manda na capital dos Ancares

Costela de porco, tripa, pimentón, sal e allo. Tamén ben fume de carballo –"de rebola", corrixen–, e moito agarimo. Non hai máis, pero tampouco menos, no proceso de elaboración da androlla, a raíña da ribeira do Navia e do corazón dos Ancares que onte cruzou fronteiras da man dos centos de persoas que se achegaron ata a Praza da Vila para degustala. Cumpriu, e logrou encadilar incluso os padais dos máis esixentes en gastronomía carnavaleira.

Non eran nin as dez da mañá e a auga das potas xa rompía a ferver para cociñar os 240 quilos de androlla que prepararon desde Pallín Eventos, unhas 1.500 racións que en pouco máis de tres horas voaron. A longa ringleira que se formou para a degustación gratuíta daba boa conta dos desexos que había de comela e, para moitos, de probala. Era o caso de Manuel e María, que foron desde Lugo ata Navia de Suarna para desfrutar dun domingo solleiro de feira e se toparon coa XXXII Festa da Androlla. El xa as tiña probado, pero para María era o seu debut con este embutido, "moi rico e con bo punto de picante", dicía, ao tempo que lle atopaba similitudes co butelo. "Pero non son o mesmo", atallaba Manuel.

Saben ben do que os une e o que os separa en Embutidos Paloma Ramos, de Liñares, na fronteira entre a capital da androlla, Navia, e a capital do butelo, A Fonsagrada. Ela e as súas fillas, Ana e Alba Fernández, acudiron onte cuns mil quilos de produtos: ademais da raíña do día, levaron chourizos, "butelos, que para nós son o estómago do porco recheo, e "pigüreiros", que son os que todo o mundo lles chama butelos", explica Ana ante unhas cestas case baleiras. "E todo caseiro", remarcaba, "criamos 15 porcos, empezamos a mediados de novembro a preparar toda a carne e logo xa curamos con madeira de carballo. Como se facía antes", engadía.

Moi preto estaba Mari Carmen Sánchez Iravedra, de Embutidos Suarna, quen non podía nin dar unha cifra da cantidade que levaron a Navia: "Trouxemos moito, sempre algo de máis para que ninguén quede sen androlla", dicía a carón dun mostrador repleto de "toucíns, chourizos, "pirügueiros"...". Eles tamén elaboran o produto estrela de Navia de xeito artesanal, pero durante todo o ano, porque aínda que estes días son grandes "tamén se vende moita aos veraneantes".

Ambas coincidían na boa marcha dunha feira que estivo a rebosar de veciños e visitantes, que aproveitaron o día solleiro para mercar ben e comer mellor. Para iso había uns 30 postos de artesanía, de pan e postres, de licores, de queixos e de cervexa artesá como a Naviega, "de Navia de Asturias, no de Navia de Suarna", matizaba Mónica Fernández. Tamén houbo mel como o de Luis Pérez, de Casa Príncipe de Vilarpandín, que ofrecía variedades de breixo e de castiñeiro recolectadas, en boa parte, nas súas 40 colmeas que ten nunha cortiña próxima ao porto dos Ancares.

O resto do día discorreu ao ritmo que marcaron as gaitas dos músicos que percorreron as ateigadas rúas da Proba, onde ademais do anfitrión, o alcalde, José Fernández, tamén se deixaron ver caras como a do conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; do presidente da Deputación, José Tomé; ou da subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, entre outras moitas.