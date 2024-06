Os Andares, un proxecto para escoitar Os Ancares

Non hai nada como abrir ben os oídos para contemplar todo aquilo a onde non chega a vista. Os Ancares tamén. Falan a través da inmensidade do verde, dos cumios altos e dos vales por onde escorregan as augas, pero tamén fala a través da xente, dese mesmo escorregar de augas, das campás que tocan e as chocas das vacas que pacen hoxe aquí e mañá acolá. Todo iso está gardadiño e á man no lugar no que nunca se perde nada: en internet.

Os Andares son seis viaxes sonoras por outros tantos itinerarios ancareses que fabricaron cos seus saberes artistas e veciños co obxectivo de que quen queira que se achegue á serra poida observar o que non se ve a simple vista. Percórrese así coas palabras A Proba de Navia a través do que conta a deusa Navia, que en realidade é a actriz Iria Azevedo. Un tamén se pode adentrar en Penarrubia, da man de Clara Gayo e un ilustrado narrador que partiu de Boston cara a Europa en 1779 e que, nese cru inverno, percorreu as terras de Baralla.

O lugués Marcos PTT, que é tamén unha cápsula do tempo e unha máquina de almacenaxe da memoria, métese no corpo de quen o escoita e lévao da man por Torés adiante, no concello das Nogais, e José Díaz é quen dá a coñecer o cervantego castro de Santa María, no que a morte toma un papel protagonista e o zoar das abellas estremecen, de primeiras, o ouvinte.

Lendario bosque de Becerreá

O musgo que cobre as rochas case irreais dos Grobos non parece deste mundo e non se sabe se Avelina Pérez o trae á realidade ou leva a quen escoita, pero o certo é que un e outro conflúen nunha especie de xogo que esmiúza ese lendario bosque de Becerreá, mentres que con María Lado un mergúllase no pozo de Lago Maior, unha lagoa cuxa orixe glaciar se perde nos albores do tempo que tampouco é doado de atopar.

O primeiro: ir ata a aldea de Hospital, en Pedrafita, e logo non despistarse. proceso de creación. Este martes presentáronse estes seis capítulos no centro de interpretación Terras do Miño, en Lugo. Alí, os directores artísticos destas pezas, José Díaz e Iria Azevedo, falaron do proceso de creación dunha iniciativa producida por Fósforo e o colectivo Galiza Emocional e que tivo o apoio da Deputación de Lugo, Agadic e os concellos das Nogais, Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia e Pedrafita.

Un traballo dun ano e nove meses

Díaz e Azevedo explicaron que detrás destas viaxes sonoras hai un traballo de "un ano e nove meses", desde a investigación, que incluíu pasear o territorio palmo a palmo; os tres meses de residencia creativa nos Ancares; a produción e a posprodución, "o máis difícil porque houbo que seleccionar dentro dun arquivo moi potente", subliñou Azevedo, e a implantación, que chega agora co arranque da páxina web osandares.com e a colocación dos códigos QR ao comezo de cada itinerario.

Na páxina non só se pode escoitar cada audioguía en galego, duns 45 minutos cada unha, senón que se pode facer en castelán e en inglés, e para quen sufra algún tipo de discapacidade física que lle impida percorrer as rutas, hai vídeos en 360 graos e fotografías que dan conta do que se narra. A deputada Pilar García Porto tamén asistiu á presentación e nela, a maiores de enxalzar o turismo sostible que se apoia en iniciativas coma esta, concordou en que "é importante coñecer o pasado para saber de onde vimos e saber cara a onde hai que ir". E diso é do que se fala nos Andares.