Una anciana de Negueira que vive sola lleva dos semanas sin teléfono

Una vecina de Negueira de Muñiz de 86 años de edad lleva dos semanas sin teléfono fijo, a pesar de las reiteradas llamadas de sus familiares a Movistar para que reponga el servicio, algo que urge ya que la anciana vive sola y ese es el único medio para comunicarse con ella y comprobar que está bien.

La avería del teléfono fijo hace que la mujer se encuentre totalmente aislada, ya que carece de móvil, al no entender cómo se maneja, y en el lugar en el que reside no hay vecinos en las proximidades. Además, sus hijos no viven en la zona por lo que no pueden acudir a diario a visitarla, y ahora tampoco pueden telefonearla para estar al tanto de cómo se encuentra.

Desde que se produjo ese corte del servicio hace dos semanas, hubo varios contactos con personal de Movistar para que subsanase con urgencia la avería, ante la vulnerabilidad en la que queda esta octogenaria, pero de momento han resultado infructuosos.