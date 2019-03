Os Ancares y O Courel constituyen la mayor zona de estudio científico de Galicia

El gobierno de la Diputación de Lugo ha recibido este viernes el documento de la auditoría y el distintivo que acredita a las montañas de Os Ancares y O Courel como espacios Observer de Turismo Científico, lo que les otorga a ambos territorios la categoría de "reserva científica" y los convierte en la mayor zona de estudio de Galicia.

En el acto de entrega de esta documentación ha participado la responsable del sistema de certificación Observer, Maite Vence Fernández, así como el diputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, y el encargado de la evaluación de ambos espacios y redacción del informe, Xavier Vázquez Pumariño. Este proyecto, iniciado por iniciativa de la Diputación de Lugo en agosto de 2018, con una aportación 70.000 euros, termina su primera fase.

Esa primera fase dará paso, a partir de ahora, a acciones concretas sobre el terreno, destinadas a promocionar turísticamente el territorio como reserva científica. Este proyecto incluye a 16 municipios lucenses: Navia de Suarna, Cervantes, Becerreá, As Nogais, Triacastela, Pedrafita do Cebreiro, Samos, O Incio, Folgoso do Courel, Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Baleira, Ribeira de Piquín, A Fonsagrada y Negueira de Muñiz.

En total, el territorio afectado suma 102.635 hectáreas, entre Os Ancares y O Courel, por lo que será la mayor zona de estudio científico de Galicia, según informó el gobierno provincial.