Os Ancares, entre los 12 mejores destinos que visitar en 2024 para Condé Nast Traveler

Os Ancares acaba de colarse en la prestigiosa lista anual de Condé Nast Traveler Best Places to Go como uno de los doce destinos de España y Portugal que hay que visitar sí o sí en 2024 por ser "un paraíso preservado donde los más singulares establecimientos aguantan, como los irreductibles galos, con una oferta en la en la que el wifi y la cobertura no vienen incluidos".

Ese paraíso del que habla es el triángulo mágico formado por los municipios lucenses de Becerreá, As Nogais, Baralla, Cervantes, Navia de Suarna y Pedrafita do Cebreiro, que para la revista especializada en viajes recomienda porque allí "harás realidad tu sueño de conectar con la naturaleza y contigo mismo en una zona mágica y muy, muy tranquila".

Explica CN Traveler que esta zona de España, encuadrada en A Montaña de Lugo, se ha preservado de las hordas de turistas por el hecho de que en este pequeño lugar en el mundo "no cuenta con hoteles de lujo ni cadenas, ni tampoco un número elevado de casas rurales, cámpings o –casi da pena mentarlo en este contexto– AirBnb".

A cambio, las villas, pueblos y lugares de estos cinco municipios gallegos, que además es la única propuesta gallega de la revista, ofrecen aire puro, tranquilidad silencio, belleza, tiempo, simplicidad y la mejor cocina casera.

Un lugar en el que el director de cine Oliver Laxe ha encontrado su remanso de paz y también un proyecto de vida desde su casa de Vilela, en donde apenas quedan vecinos. Un destino turístico Os Ancares casi virgen en un mundo tan globalizado como este, donde cada vez es más difícil encontrar lugares auténticos.

La autora de la información, la periodista Clara Laguna, recomienda en la lista de Best Places to Go de España y Portugal para dormir Casa O'Crego, en la aldea de Vilaquinte, en Cervantes, por ser "un conjunto arquitectónico tradicional ancarés en una aldea con muy, muy pocos habitantes", la cantina Mustallar de Piornedo y el restaurante del Hotel Piornedo, donde también puedes pernoctar "si andas buscando algo un poquito más sofisticado".

Os Ancares lo es, al igual que los otros once destinos elegidos por Condé Nest Traveler para crear tendencia en 2024. Se tratan de Aracena y Picos de Aroche (Huelva); Brihuega (Guadalajara); Camino Primitivo a su paso por Asturias; Granada; Valladolid; Mallorca; Marbella; Sierra de Guara (Huesca); y Lanzarote. En Portugal, eligen Costa da Prata y Madeira.