O amor ben forxado en Navia

Por unha banda, a Historia do poder. Pola outra, as historias que teiman en contradicilo, en riscar as liñas que escribe, en desviar o curso tolo do mundo: as historias de amor. Pavel Yakushev chama por teléfono, e a felicidade das súas palabras pertence por enteiro a estas segundas.

O artista da forxa e querido veciño da Proba de Navia exclama: "Por fin puiden ver a miña querida irmá!". En realidade, Nastya Putilovskaya é a súa curmá, pero a palabra que fai xustiza á infancia compartida, aos veráns de xogos e ao mutuo afecto é esa, a de irmá.

Pavel é ruso, de Moscú. A súa irmá, de Kiev, na Ucraína. Levaban preto de nove anos sen verse, dende que o Goberno ucraíno prohibiu a entrada a homes rusos no país como penalización á anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia; nove anos que tiveron os seus momentos máis duros dende que a guerra tronzou xa para sempre as súas vidas.

E aínda así, houbo forza para forxar unha historia de amor, no seu sentido máis amplo. Nastya, que ten agora vinte e poucos anos, refuxiouse en Lisboa no comezo da guerra, durante un mes e medio, no que tamén axudou a outras persoas refuxiadas. Despois volveu a Kiev, e agora mesmo estará de camiño cara á cidade de novo. "Demorou dous días en chegar, e demorará dous en volver, pois ten que entrar en Ucraína en tren dende Polonia ao estar o espazo aéreo pechado. Toda esta viaxe foi para pasar cinco días en Navia, comigo", conta Pavel. "Por suposto que lle animei a que quedase aquí, como moitas outras persoas, pero para ela é un compromiso volver, e tentar reconstruír, aos poucos, a súa vida", destaca.

"Despois de meses de tensión, de preocupación pola familia en Ucraína, de sentir o drama terrible desta guerra, estes días xuntos foron un agasallo", continúa Pavel, emocionado, do outro lado do teléfono.

Subir as montañas, camiñar polas fragas, comer onde Mari Carmen, do bar Xegunde, ou visitar a Marifé Arias e pasar horas falando na cociña coa súa familia. Así foron os cinco días compartidos. "Foi moi emocionante ver como os meus veciños se alegraban tanto deste encontro e compartían comigo esta emoción", conta Pavel. Por outro lado, tamén indica que "Nastya estaba encantada, feliz de estar aquí, de coñecer esta zona de Galicia, preguntando centos de cousas, moi ben integrada". "Foi unha marabilla poder pasar estes días xuntos, como unha familia normal, en circunstancias normais", comenta.

A pegada de Pavel

Pavel Yakushev leva dous anos vivindo en Navia de Suarna, preto dos cumes dos Ancares dos que namorou nunha viaxe, tamén deixando que a súa vida se desviase do curso marcado. Sempre agradece o cariño co que foi acollido polos veciños da Proba, e que el correspondeu transformando a vila coa súa arte.

Coa súa forxa ten dado forma aos nomes das casas, perfil a personaxes históricos da comarca e movemento a raposos ou galiñas que fan máis fermosos os muros. Obradoiros nos centros educativos, exposicións en hórreos ou un museo de ferreiros ao pé do castelo son algunhas das iniciativas do veciño ruso neste tempo. Tan grande e fecunda é a súa pegada que a asociación Irmandade Naviega realizou un percorrido pola zona para gozar das esculturas deste artista e de Alisa Smirnova, que tamén viviu durante estes anos na vila.

Nastya tamén estudou Belas Artes, e dedícase á pintura. Por iso, entre os dous, nestes cinco días, decidiron facer xuntos unha obra de arte máis para Navia. Aínda que, no fondo, non será unha obra máis. A pintura e a forxa lembrarán, neste caso, que unha moza cruzou Europa para darlle unha aperta ao seu curmán, en contra de todas as guerras.