Ameijide critica o estado das vías provinciais na Fonsagrada

O portavoz popular na Deputación de Lugo, Antonio Ameijide, lamentou onte o «mal estado das vías provinciais no municipio da Fonsagrada», que comprobou co portavoz do PP neste concello, Bernardo Niño.

Puxo como exemplo a estrada LU-P-1901, a vía que comunica A Fonsagrada con Navia e que «presenta afundimentos, varios tipos de firme e que carece de cunetas, polo que a auga percorre a vía provocando danos», destacou.

«Nin ter ao alcalde como deputado do equipo de goberno da Deputación libra aos veciños do abandono xeneralizado das estradas provinciais por parte de Tomé», destacou o portavoz popular.