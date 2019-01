Alumnos de Becerreá apuestan por emprender en el medio rural

Una quincena de alumnos del IES de Becerreá participaron en una actividad básica de emprendimiento enmarcada dentro del Campus de Emprendemento Sostible que organiza la Diputación.

Los asistentes, con edades comprendidas entre 15 y 16 años, recibieron formación teórica para aprender a aprovechar recursos sostenibles en el medio rural, que será complementada con una parte práctica consistente en la visita a empresas ecológicas lucenses.

La diputada de promoción económica y social, Sonsoles López Izquierdo, inauguró este martes esta nueva actividad que, según explicó, "ten a finalidade de sementar nas xeracións futuras o xermolo do emprendemento e defender vivir no rural e do rural", explicó.

López Izquierdo recalcó la importancia de inculcar a la juventud "o espírito emprendedor para que queiran levar a cabo iniciativas empresariais sostibles capaces de xerar riqueza na nosa provincia e, ao mesmo tempo, dispoñer de oportunidades para quedar a vivir no noso territorio, algo tan necesario para frear o despoboamento que está a padecer o medio rural".

VISITAS A EMPRESAS. Este jueves, día 10 de enero, los escolares del instituto becerrego visitarán tres empresas ecológicas de la provincia para conocer en primera persona sus modelos de negocio. Así, acudirán a la firma de cultivo de plantas medicinales y aromáticas Milhulloa y a la granja familiar de producción ecológica Arqueixal, ambas en Palas de Rei. Por último, acudirán a la empresa corguesa Artesanía Calabazas Mago de Lugo, que se dedica a elaborar lámparas con calabazas.