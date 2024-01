Alicia Fernández Pol celebra en Pedrafita o seu 100 aniversario

Alicia Fernández Pol súmase ao exclusivo club de centenarios do concello de Pedrafita. Aínda que a celebración realizouna o pasado día 30, nunha comida xunto aos seus familiares, o verdadeiro día dos seu aniversario é este martes, ao nacer o 2 de xaneiro de 1924 en Lousada da Airexa.

Filla dun ferreiro que era moi coñecido na zona, Alicia foi a mediana de oito irmáns. No ano 1952 casou con Domingo, coñecido como o Gaiteiro do Rigueiro. Unha afección que o home tivo que abandonar para poder manter aos seis fillos que tivo o matrimonio: Mirta, Esther, Irene, Ana María, José Luis e Minguín.

Pero Alicia non só encargouse de criar e educar á súa prole -ensinoulles a ler, escribir e as operacións matemáticas máis básicas- senón que tamén atendía a casa, levaba a cabo as diferentes tarefas agrarias e cosía e tecía por encargo para outras familias, ademais de "vestir" as gaitas que fabricaba o seu marido unha vez que, xa xubilado, puido retomar a súa afección pola música.

Aínda que co paso dos anos, algunhas das súas fillas emigraron a Barcelona, a familia sempre se mantivo moi unida, en gran parte, grazas a ese carácter de Alicia, sempre cun sorriso para recibir aos seus. Ademais dos seus fillos políticos, Alicia tamén ten sete netos -David, Guillermo, Sandra, Mikel, Estíbaliz, Miguel e Laura- e tres bisnetos, uns nenos que para ela son moi especiais.

Alicia continúa vivindo hoxe en Rigueiro, sempre co seu sorriso e manténdose fiel aos seus costumes, como tomar un vasiño de viño ao día que, quizais, sexa o secreto da súa lonxevidade.