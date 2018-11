Alfredo Guiu volverá a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de As Nogais

Alfredo Guiu repetirá como candidato a la alcaldía del PSOE en As Nogais. Los socialistas celebraron este jueves una asamblea extraordinaria de militantes para escoger al candidato para las próximas elecciones municipales y Guiu actual portavoz del partido en el municipio, fue elegido por aclamación.

Este vecino de As Nogais y secretario de coordinación de la comarca de A Montaña encabezará por segunda vez la lista socialista en la localidad. "Imos presentar un proxecto realista, social e de progreso, tendo en conta as características da zona e as necesidades dos veciños", remarcó el socialista, quien añadió que luchará por conseguir para su municipio "mellores prestacións e servizos como o acondicionamento de camiños, impulsar a economía, xerar empregos ou un mellor transporte público", indicó Alfredo Guiu.