La alcaldesa de Folgoso do Courel pide a Telefónica que "no corte" internet

La alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, ha demandado a Telefónica que "no corten" la línea de Internet a muchos vecinos del ayuntamiento que han recibido una carta en la que se les emplaza a que se "enganchen" a otras tecnologías de Movistar o se les cortará por la "vía de cobre".

En declaraciones a los medios este lunes, Castro ha señalado que esto tiene que ver "con la primera fase del Plan de Telecomunicaciones del Estado para poner fibra óptica", que afecta a Seoane y a Folgoso do Courel.

Ahora, la compañía ha remitido una carta en que anuncia que "el 26 les cortarán Internet, y para eso se tienen que enganchar a través de fibra óptica, ondas de radio o por satélite".

Precisamente, la alcaldesa ha incidido en que "aquí no hay buena cobertura de satélite en muchos puntos, por mucho que Telefónica se empeñe en decir que sí".

"En el ayuntamiento se encargó un estudio de sitios donde falta cobertura y Telefónica dice que sí, que hay una raya o dos, pero eso no es suficiente para tener Internet o teléfono", ha manifestado.

En estos momentos, ha subrayado Lola Castro, "les están poniendo un aparato en el teléfono a los vecinos que no pueden engancharse y siguen teniendo interferencias".

A eso se suma, continúa, que en Seoane o en Folgoso "quedan vecinos a los que no les llega la fibra y por otro lado está Santa Eufemia o Esperante que es donde está el camping y por ahí pasa la fibra óptica pero como no la soliciten no se la ponen y les cortarán Internet". "El caso es que no funciona bien ni el satélite, ni ondas de radio, ni nada de eso", ha resumido la regidora de Folgoso do Courel.