El alcalde de Pedrafita do Cebreiro, el socialista José Luis Raposo, ha denunciado que existe "descontrol" en la gestión del brote de coronavirus detectado este fin de semana en su municipio, que afecta de momento a seis personas que han arrojado un resultado positivo en las pruebas PCR y a una treintena que permanecen confinadas.

El regidor cebreirego ha señalado que hay "seis casos", la mayoría con una sintomatología "muy leve", similar a la de "un catarro o un dolor de cabeza", y que otras "33 personas, más o menos" están en cuarentena a falta de conocer los resultados de todos los tests efectuados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) entre el sábado y el domingo.

Todas estas personas residen en la parroquia de San Xoán de Fonfría, una zona por la que pasan numerosos peregrinos que realizan la ruta del Camino Francés.

Aun así, Raposo ha advertido que "el contagio pudo venir por cualquier lado" y que la preocupación es "muy grande".

"Nos preocupa igual si muere gente de aquí o muere un peregrino", sentenció el alcalde de Pedrafita.

Raposo también quiso criticar la gestión del brote que están llevando a cabo los organismos responsables, al señalar que "algunas personas no saben si están confinadas en casa o no".

"Es un rosario: oficialmente están confinados, pero ellos no saben nada; es el descontrol de los controles, no hay control más descontrolado; no hay protocolo de nada, solamente lo que se dicen unos a otros y uno no sabe a quién creer", ha lamentado el regidor cebreirego.

Raposo señaló, no obstante, que desde el Sergas se mantiene una comunicación cordial y frecuente con "una persona que debe ser la coordinadora", pero también recalcó que "debería haber algo más".

"Exigimos que la Policía Autonómica aparezca por allí por lo menos una vez al día", ha solicitado.

"Aparecen cuando hay un perro suelto que puede asustar a un peregrino, pero cuando hay un tema grave como este no aparece nadie", ha criticado el alcalde.

"Noto en falta que se hagan respetar las normas, que alguien les diga que en 14 días no pueden salir de casa", ha añadido el alcalde de Pedrafita, quien también pronosticó que "ojalá no sea así, pero seguramente vaya a haber más casos".