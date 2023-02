El alcalde de Negueira de Muñiz: "Non lle atopamos explicación a esta desfeita"

El alcalde de Negueira de Muñiz, José Manuel Braña, continúa sin hallar el motivo que puede haber detrás de los daños que sufrió la lápida de un nicho del cementerio de Negueira, la cual apareció totalmente destrozada esta semana. "Non lle atopamos explicación a unha desfeita así. Para min que foi alguén que se descontrolou e se cebou coa pedra", dice el regidor, quien cree que el hecho de que solo fuera un nicho el dañado -uno de los tres que el Concello tiene en propiedad en el cementerio de Negueira para vecinos que en el momento de su fallecimiento no disponen de sepultura, y donde reposan los restos de un negueirés- podría descartar la hipótesis de que "foran uns simples vándalos". Braña añade que tampoco baraja un conflicto o una venganza porque el fallecido era "moi querido" no municipio y murió hace una década.

Tal y como explica el alcalde, él tuvo conocimiento del incidente el pasado miércoles por la noche, cuando le pasaron a su móvil las fotos de los desperfectos, pero se desconoce cuándo pudo ocurrir. Visto que al día siguiente nadie asumió ser el autor de los hechos, el viernes por la mañana Braña acudió al cuartel de la Guardia Civil de A Fonsagrada para interponer una denuncia que permita dar con el culpable, o los culpables, y qué motivo se esconde detrás. Y es que, a mayores de romper la lápida, cuyos restos quedaron en el suelo, también aparecieron quemadas unas flores de plástico que estaban en el lugar.

"Non é tanto a perda económica, senón o que isto supón a nivel moral", apunta el regidor, al tiempo que detalla que se trata de una piedra de mármol de escasas dimensiones que en breves será sustituida por una nueva. "É significativo que isto sucedese nun cemiterio; espero que sexa a primeira e a última vez que acontece, pero non imos deixalo pasar", concluye Braña, mientras la Guardia Civil, que también acudió al lugar de los hechos, trata de esclarecer quién los cometió y por qué.