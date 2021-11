"El alcalde de Madrid hizo de fotógrafo oficial al pedir los viajeros retratos con los reyes"

BORJA CHANTRES, un conductor de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) con raíces en el municipio de Baleira, iba al volante del autobús de la línea 001 al que se subieron los reyes de España en la parada de la calle Alcalá, cerca de la Gran Vía, para conmemorar el 75 aniversario de la compañía.

¿Sabía usted que iba a tener unos pasajeros tan especiales?

Me lo comunicaron tres días antes, con la obligación de mantener el secreto. Como ya he hecho anuncios y tomas para alguna película, pensé que sería una broma o que tendría que conducir en algún acto programado por la gerencia. La Casa Real cuenta con un protocolo de seguridad y es lógico que avise con antelación.

¿Qué comentaron los reyes al subir al autobús?

Al entrar me saludaron y comprobé la sorpresa del Rey al ver que el vehículo, al ser eléctrico, no cuenta con espejos retrovisores, sino con cámaras y con una pantalla de 360 grados en la que vemos lo que hay alrededor. Era el primer viaje de don Felipe en un bus. Doña Letizia comentó que en su etapa de estudiante sí utilizaba el bus y el metro.

¿Cómo reaccionaron el resto de pasajeros?

Con sorpresa. Fue muy divertido. Una chica que subió en la plaza de Neptuno me miraba a mí y a los reyes, preguntándose si se habría equivocado de autobús. Quedaban extrañados, pero después les saludaban y se fotografiaban con ellos. El alcalde —José Luis Martínez Almeida— ejerció de fotógrafo oficial. Los viajeros le dejaban el móvil para que los retratasen con los reyes.

¿Es usted un conductor fijo de la línea 001 o le tocó hacer este viaje?

No, lo que hago es refuerzo de líneas. Me encargaron este servicio especial. Me dijeron que era importante, sin más comentarios, y salí de dudas tres días antes.

¿Cuánto tiempo lleva en la EMT?

Llevo ya 17 años. Soy la segunda generación de mi familia que trabaja en la empresa. Mi padre fue conductor en la línea 67.

Su familia tiene raíces en A Fontaneira. ¿Acude usted con frecuencia a Baleira?

Cuando puedo, ya sea en verano, en puentes festivos o algún fin de semana. Tenía previsto ir dentro de unos días para traer a Madrid a una de mis tías, pero otra que está aquí tuvo un problema de salud y pospuse el viaje.