El alcalde de A Fonsagrada: "No recuerdo una nevada así en octubre"

El alcalde de A Fonsagrada, Argelio Fernández Queipo, que también es vicepresidente de la Diputación y responsable de Vías y Obras de la institución, reconoció que "nunca había visto una nevada igual en octubre", porque ésta llegó a superar los "30 centímetros de espesor" en ese municipio lucense, ha dejado a decenas de pueblos incomunicados y a gran parte del ayuntamiento sin suministro eléctrico.

"Tengo 60 años y nunca había visto una nevada así en octubre. Hay que estar aquí para darse cuenta de la magnitud de lo sucedido. Hay ramas y árboles sobre las carreteras cada veinte metros y tenemos a una parte importante del municipio sin luz", ha dicho Fernández Queipo a Efe.

El alcalde ha indicado asimismo que la llegada de esta nevada tan copiosa cuando los árboles de hoja caduca aún mantienen buena parte de su follaje, ha hecho que las copas de los mismos se cargasen con mucho peso y que, por ende, castaños, robles y abedules rompiesen "por todos los sitios", lo que provocó numerosas averías en la red eléctrica y dejó cortadas muchas carreteras.

De hecho, Fernández Queipo ha asegurado que en las últimas horas "ha estado trabajando a destajo todo el mundo" para tratar de solventar esta situación, "tanto la gente de los pueblos como el personal del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Xunta de Galicia". "Es una barbaridad", ha insistido, porque "este domingo, solo para habilitar un carril que permitiese el acceso a través de la carretera LU-740, estuvimos trabajando sin parar desde las 10:30 hasta las 14:30 horas. Trabajando muy fuerte".

En la jornada del domingo se registraron muchísimas incidencias en la provincia de Lugo relacionadas con el temporal, la mayoría en la zona de A Montaña y casi dos mil casas se quedaron sin suministro eléctrico.

El regidor de Pedrafita: "La situación está complicada"

El alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo Magdalena, reconoció que "la situación está complicada" en su municipio como consecuencia de la nevada que cayó durante el fin de semana, porque decenas de árboles se han roto o se han venido abajo a causa del peso y parte del ayuntamiento está sin suministro eléctrico, incluida la capital municipal.



Señaló, en todo caso, que no hubo que lamentar accidente alguno en las últimas horas, aunque sí alguna incidencia, como la ocurrida ayer con un autobús que venía de O Courel y al que tuvieron que asistir los servicios de emergencias para que no se quedase bloqueado.