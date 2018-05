El alcalde de Cervantes denuncia que las ayudas por los incendios no llegan

El alcalde de Cervantes, Benigno Gómez Tadín, dice que siete meses después de los incendios forestales que arrasaron gran parte de su municipio, los afectados todavía no han recibido las ayudas prometidas por la Xunta. Critica, además, que la Administración autonómica aún no haya autorizado el pastoreo en zonas quemadas y advierte de que los ganaderos no tienen forraje para alimentar a sus reses y las explotaciones están en riesgo de quiebra.

Benigno Gómez explica que "moitos gandeiros tramitaron solicitudes de pastoreo en zonas queimadas xa no mes de febreiro", cuando la Consellería de Medio Rural anunció que autorizaría esta práctica en casos excepcionales como el de Cervantes. Asegura, no obstante, que no recibieron respuesta alguna.

El alcalde critica "que a conselleira acudise aos medios de comunicación para dicir que se vai permitir o pastoreo, cando o que se necesita é unha autorización por escrito". Advierte de que, si no se permite el pastoreo en zonas afectadas por los incendios, los ganaderos de Os Ancares "terán que sacar os animais ao monte ou vender a maior parte deles, coas consecuencias económicas que iso traería para as súas explotacións".

SIN AYUDAS. Benigno Gómez criticó también la tardanza de la Xunta en abonar las ayudas comprometidas en el momento de los incendios. Asegura que "sete meses despois dos lumes os afectados aínda non teñen ningunha resolución oficial da Xunta". Explica que las solicitudes fueron presentadas en diciembre y, desde entonces, "só recibiron requerimentos de documentación".

El alcalde afirma que "a situación comeza a ser crítica". Las reservas de forraje se están agotando, los ganaderos más afectados por los incendios sobreviven con donaciones de otros y los pocos pastos disponibles deberían reservarse para hacer acopio para el invierno. Si los consumen ahora no tendrán reservas para los próximos meses y deberán afrontar elevados gastos para comprar alimento para su ganado durante el próximo invierno.