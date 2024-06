Alberto Uría imparte na Montaña un curso sobre o manexo sostible das colmeas

Algúns foron doutros concellos da Montaña, como Baralla, Cervantes ou Navia de Suarna. Outros chegaron ata Pena da Nogueira, en Negueira de Muñiz, dende Granada ou Guipúzcoa. Todos quixeron aprender apicultura sostible da man de Alberto Uría, quen botou a andar El País del Abeyeiro hai uns anos, e xa é unha referencia neste tipo de manexo en todo o Estado.

Organizado pola Fundación Oxígeno, da que o propio Uría é colaborador, e con fondos do Ministerio para la Transición Ecológica, o taller, de 20 horas de duración ao longo de toda a fin de semana, tratou distintos aspectos a ter en conta para as persoas que se queiran iniciar nese tipo de manexo.

A sustentabilidade na apicultura

Que quere dicir a sustentabilidade cando se fala de apicultura? Uría responde que ese manexo, que el mesmo leva a cabo, implica o respecto pola biodiversidade, polos polinizadores que conviven coas abellas en calquera territorio, e que actualmente están vivindo unha situación dramática, a causa do cambio climático, dos pesticidas ou das prácticas intensivas.

Uría pon o exemplo da gandería constantemente para termos claro ata que punto unha granxa con 20 xatos en extensivo é algo completamente distinto dun cebadeiro con 200 que nunca viron un prado.

O coidado dos animais, a calidade da carne e a relación co medio están trenzados nese exemplo, nas herbas que nacen co pastoreo, nos insectos asociados, nos réptiles, no falcón depredador. A mesma cadea da vida.

"Na apicultura é igual. Se temos 300 colmeas nun lugar vamos desprazar outras especies. E iso comporta que certas plantas, que só poden ser polinizadas cun certo tipo de bolboreta, ou de abellón, ou de mosca, acaben por non ser polinizadas", destaca, coas consecuencias "desastrosas" que ten esa falta de polinización.

"Isto é un problema enorme", comenta, pois hoxe en día cando se dan os alarmantes datos de extinción de especies, a meirande parte son polinizadores. "O triste é que desaparecen sen que se lamente, porque non os coñecemos, tapados baixo esa categoría de 'bichos'", explica Uría, que dende El País del Abeyeiro tamén se encarga no seu día a día de levar a cabo este traballo de sensibilización.

Só na Península, Baleares e Canarias contabilízanse 1.618 especies de abellas, a pesar deste ollo humano afeito a simplificar e unificar. "E teñen dereito á existencia 'per se', que semella que nós só entendemos algo como válido cando pode producir un rendemento".

Convivir co oso e detectar enfermidades

Na apicultura sostible búscase esa convivencia cos polinizadores. Apréndese, tamén, a convivir co oso. Trabállase para distinguir axiña se a colmea padece algunha enfermidade, pois esa enfermidade afectaría tamén á colmea do veciño, e a todo un ecosistema.

"Por esa razón temos poucas colmeas en cada apiario", indica. Así e todo, deles poden extraerse outros produtos, como xelea real ou cera. Tamén, un manexo deste tipo pode gañar un valor engadido no mercado. Diso tamén tratou o curso destes días, da comercialización. "Os produtos teñen un lugar, si, se se saben contar", comenta.

Nese sentido, ademais de apelar á produción responsable, tamén indica que cada vez son máis os consumidores responsables, que saben que con ese produto apoian unha xestión do territorio, unha cultura, unhas maneiras de facer respectuosas coa vida. Para el, está claro: "Tense que apoiar este manexo tradicional".

Os pequenos produtores reclaman máis apoios

Os pequenos produtores, que fan un manexo sostible, que son fundamentais no rural, reclaman tamén máis apoio das distintas administracións, que priorizan as iniciativas intensivas.

Un exemplo claro da importancia da biodiversidade é o impacto que está tendo a velutina na zona, menor por ter presentes outros depredadores nun ecosistema máis diverso. "Noutros lugares, onde predomina o eucalipto, a velutina non ten depredador", destaca.