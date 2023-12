Cuando el agua comenzó a colarse por la puerta de la bodega, por la ventana de la cocina, entre las piedras y la madera, y pudo campar tanto a sus anchas como para hacer desaparecer los caseríos de las riberas del Navia, a nadie lo pilló por sorpresa. Llevaban semanas observando, esperando, salvando lo que podían en minúsculas barcas sostenidas por la misma agua que se tragaba sus vidas enteras, las ya vividas y las que estaban por venir.

Era diciembre de 1953 y allí, en menos de dos meses, ya no quedaba nada más que un extenso manto azul de casi 35 kilómetros, tan manso y tan bravo a la vez, que comenzaba a hacerse su lugar desde Riodeporcos, en Ibias, hasta donde confluyen Grandas de Salime, Pesoz y Allande, surcando a su paso Negueira de Muñiz y tanteando A Fonsagrada.

El proyecto y la construcción

A lo largo del embalse quedaron bajo el agua, total o parcialmente, Susalime, Salime (en la foto de abajo), El Mazo, San Feliz, Albeira, Salcedo, Las Barallas, Veiga Grande, Saborín, Doade, Riodeporto (arriba), A Quintá, Vilagudín, Entralgo, A Barqueiría, San Pedro de Ernes y Barcela.

Salto de Salime fue el proyecto, el embalse, la presa, la central hidroeléctrica y el germen de una desbandada, un éxodo tan masivo que dejó Negueira, Grandas, Ibias y los demás municipios yermos de vecindad.

"Estaba en el monte con las cabras y vi unos hombres plantando banderas; ya luego empecé a escuchar que querían hacer un embalse. Normal. Era un río grande el Navia, enorme", cuenta Manuel Braña mientras acicala una barrica en su casa de Entralgo. Reside a escasos metros del pantano en una especie de península de tres viviendas, una capilla y un par de barquitas amarradas. Manuel, que fue lechero con su lancha, recuerda aquello como la primera vez que oyó hablar de lo que acabaría siendo una obra faraónica, símbolo de la fiebre por las centrales que para el franquismo eran desarrollo. Se olvidaban de que por el camino quedaba el futuro.

Al preguntarle qué sintió al ver todo anegado, calla. Menea la cabeza. Chasquea la lengua. Solo suelta un "buf". Él se fue tiempo después a Barcelona porque ya se iba a ir, pero otros se amarraron a lo que tenían. Alguno, con el bajo de la casa ya inundado, seguía contando con envejecer donde había crecido.

Una vez plantada la idea, solo quedaba ejecutar. Se hizo un túnel de desviación que secó el lecho para levantar el muro de contención, cerrado el 23 de septiembre de 1953. Lo remarca José María Díaz, porque para él es la auténtica efeméride del pantano.

Entonces, el Navia comenzó a embalsarse mientras José María, con seis años, su hermana, de nueve, y sus padres miraban desde Entralgo cómo su hogar hasta entonces, la Casa Bella de A Barqueiría -"bella porque era bonita, no por vieja"-, comenzaba a ser pasto del agua. "Entró por la puerta de la bodega", recuerda, "y subió poco a poco. Mi padre de lo que estaba más pendiente era del hórreo, que tenía las patas de piedra y para arriba era de madera y pizarra. Colocó corcho por debajo de la estructura y lo ató a un madero de la casa. Y esperó. Un día vio que se movía, cogimos la barca y lo remolcamos hasta Negueira, el sitio acordado con el comprador. Nos dieron 3.000 pesetas".

El hórreo navegó en noviembre y la central arrancó el 19 de diciembre con un primer grupo que tenía una potencia de 35.000 kilovatios, tal y como recogía El Progreso tres días después. Su inauguración, a cargo de Franco, no llegaría hasta el 24 de agosto de 1955.

Un teleférico desde El Espín

Para dar forma al nuevo embalse había que llevar el material hasta un lugar, hasta entonces, poco menos que inhóspito. Sin carreteras ni intención de hacerlas por su coste, la solución fue un teleférico desde el puerto de El Espín, en la ría de Navia, hasta A Paicega.

Su ejecución se inició en 1947 a cargo de la firma italiana Ceretti Fanfani y su uso se prolongó desde 1950 hasta 1953. Cargaba hasta 35 toneladas por hora de material, sobre todo clínker importado que se le añadía in situ al cemento para otorgarle mayor calidad. También bajaba a los habitantes del poblado de A Paicega hasta las obras cuando aún no había ni salido el sol -los trabajadores que eran naturales de la zona vivían también allí para evitar el largo desplazamiento-. Un día, un cable reventó con "14 o 15" personas en una vagoneta y murieron.

Desde la presa se pueden ver los silos en los que se molía el clínker. Explica José María Díaz que se llegó a decir que algunos trabajadores fallecían dentro del propio hormigón, cuando realmente se trataba de accidentes: "Los silos se limpiaban a veces por dentro y en alguna ocasión arrancó el trabajo sin saber que en el interior había gente aún". Con todo, calcula que en la obra pudieron fallecer "entre 200 o 300 operarios", pues solo en el cementerio próximo a A Paicega hay "111 personas en tumbas colectivas e individuales".

Lo que desapareció, o casi

De los cuatro poblados construidos para los trabajadores quedan al menos ruinas, pero una quincena de aldeas se esfumaron o diezmaron. José María Díaz dibuja de palabra desde Madrid, a donde se fue de niño, la pequeña A Barqueiría. Allí se erguía la Casa Nova y la Casa Bella, esta con una gran bodega, necesaria para las "más de 4.000 cepas" que tenían. A orillas del Navia, quien más, quien menos, tenía viñas y hacía vino.

Frente a Entralgo está también el San Pedro de Ernes de entonces, incluido su cementerio. En él, bajo el agua, yacen aún los difuntos, entre ellos dos hermanos de José María que perecieron siendo niños. Están ellos dos, "Benjamín, Aurelia, Clara, que falleció al dar a luz, Manuela, David o Manuel, que murió ahogado cuando regresaba de una fiesta y se le ocurrió cruzar el puentecito de cajón agarrándose al cable; a la mitad se cansó y se cayó al río".

El "puentecito de cajón" era uno de aquellos que, con un cajón suspendido en cables, impulsado con roldanas de hierro y que se desplazaba primero por la gravedad y luego por el empuje del viajante, permitía salvar el río. Tenía riesgos, como que la roldana "te cogiese los dedos y te los cortase, como a un vecino de Vilaseca".

De este tipo eran el de Susalime, el de A Quintá, el de A Barqueiría, el de Barcela a Negueira, el de Vilaseca y el de Riodeporcos, algunos de los que yacen en el embalse pese a que sobre ellos recaía el peso de mantener conectadas una y otra orilla. A la constructora -la sociedad Saltos del Navia, promovida por la Mancomunidad Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo- no le importó mucho y, pese a estar obligada a reponer los pasos, optó por instalar un paso de barca en su lugar entre El Pénjamo y Villarpedre, en Grandas, y hacer que el alcalde de Negueira acabase renunciando a los pasos. Sí se mantuvo el de Boadil, al subir su altura, y se creó luego uno para conectar con Ernes. Insuficiente.

Los grandes perjudicados quedaron en el margen derecho del embalse: Ernes, Foxo o Vilauxín. "E como non habían marchar os de alí? Sen estradas e tendo que levar os xatos para vender en lanchas", reflexiona José María Monteserín, de Seira, quien, con todo, cree que no todo fue negativo: "Aquí había unhas troitas... Moitísimas e moi boas".

De Negueira a Terra Chá

Cuando el agua baja porque la sequía acecha y las compuertas se abren, sale a flote un campanario. Es la iglesia de Barcela, donde nació Carmen Barcia y de donde se marchó con dos años para Vilauxín. "Antes había unha ponte moi boa fronte a Negueira, pero non fixeron outra no seu sitio", cuenta, por lo que la salvación era la lancha, "pero había días nos que non podía nin cruzar polo vento". Y en Vilauxín fue resistencia: "Só quedamos dúas casas, os demais marcharon para a Terra Chá".

Fue el caso de Elvita Samartino, que nacida en Vilarmeor, en Ouviaño, y casada en Escanlar, junto a su marido y sus hijos perfiló una vida nueva en O Arneiro. "Don Ramón, que era cura no Matodoso e fórao en Ernes, falounos sobre os proxectos eses de colonización. Dicía que os do Matodoso tiñan dous coches diante da casa e nós nin bicicleta, sempre cos feixes ao lombo polas costas", por eso "cando fomos ver a zona, e vimos todo aquilo tan chao... Todo o mundo marchou namorado".

Los esqueletos de las casas estaban ya levantados, pero rodeados por el monte que hasta entonces había sido O Arneiro. "Trouxemos tres vacas", recuerda, que junto a la que el régimen facilitaba, con un caballo, un carro, una casa, una cuadra y fincas, permitió arrancar una nueva vida.

Otros, los menos, rehicieron el puzle en la propia Negueira con las indemnizaciones. Las ofrecían "a poquitos", dice Manuel Braña, por unas casas, unos viñedos y unas fincas "terribles de lo buenas que eran". "Para que te hagas una idea, los cerdos los manteníamos casi todo el año con las castañas de junto al río", añade.

Ahora no queda ni una décima parte, lo más fértil quedó inaccesible y la memoria, enclavada en el fondo fangoso del pantano. De cuando en vez resurge, pero pocas. José María Díaz estaba en Madrid cuando la Casa Bella volvió a calentarse con los rayos del sol, hace unos 20 años: "Me llamó un vecino. "Oye, que tu casa ha salido del agua". Cogí el coche y allí me planté. Paseé por ella, la torre ya no está, pero las patas del hórreo sí. Cogí un trozo de piedra y me lo llevé para el jardín, no veas como afila los cuchillos".