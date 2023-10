Agruben inaugurou as súas instalacións da Fonsagrada coa calidade como eixo do servizo

AGRUBEN inaugurou esta semana as instalacións das que dispón en Baleira coa apertura en A Fonsagrada dunha nova tenda especializada na venda de sementes, pensos, cereais, plantas hortícolas, abonos, fertilizantes, material de xardín e horta, roupa laboral, fariña de cocer, ou complementos para mascotas, e que tamén achega á súa clientela polos e galiñas por encargo, patacas, queixos de todo tipo ou viños caseiros, entre outros.

A empresa que dirixe Rubén Fidalgo Gigán complementa así as instalacións que ten desde hai case seis anos na Avenida de Baralla (s/n), en Baleira, coa nova tenda situada na Avenida de Galicia, 44 (baixo), na Fonsagrada.

Ofrecen e servizo case 24 horas, con reparto a domicilio e á vez que ultiman os detalles para a nova tenda na Fonsagrada fan o propio co desenvolvemento dunha páxina web na que pronto achegarán vía online todos os produtos e servizos que ofrecen aos seus clientes.

Agruben traballa con produtos ecolóxicos, trigo do país, fariñas de mestura e reparto de aves por encargo, ademais de organizar rutas programadas por esta zona da Montaña e servir patacas para semente e consumo, así como seccións de ferretería e xardinería.

Paralelamente á apertura da nova tenda na Fonsagrada, Agruben ampliará proximamente os seus servizos cunha nova sección destinada ao equipamento das cociñas dos fogares, e tamén distribúe plantas para a horta e ornamentais. Na sección destinada aos animais de compañía ofrecen artigos para mascotas, entre eles complementos e suplementos para cans de todas as idades -desde cachorros ata adultos con problemas de saude, e de todas as razas e tamaños- así como para gatos. Proximamente tamén ampliarán para paxaros e peixes.

No apartado de pensos traballan co grupo Coren Agroindustrial, pola calidade dos seus produtos, e levan a gama de Uteco, que ofrece un alto rendemento aos gandeiros. No relativo aos cereais traballan coa gama Naturcor de Uteco, dunha grande calidade, e co grupo Coren introducen os ecolóxicos.

No tocante a maquinaria, achegan á súa clientela desbrozadoras e cortacéspedes e tamén ofrecen produtos fitosanitarios e para xardinería doméstica.

O equipo de profesionais que integran Agruben marca a diferencia polo servizo esmerado e o trato individualizado que ofrecen á clientela, asesorando en todo momento e despexando calquera dúbida que poida xurdir tanto ao respecto de cales son os mellores produtos para cada necesidade concreta como para o día a día das explotacións e os fogares.