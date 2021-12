Achado un novo grupo de petróglifos en Cervantes

O colectivo Patrimonio dos Ancares localizou un novo conxunto de petróglifos no concello de Cervantes. O achado produciuse ao pé do Teso de Acevedo, na parroquia de Pando, a 1.320 metros de altitude.

Dende a entidade sinalan que sobre unha pena granítica situada a ras do chan, separadas dous metros entre si, represéntanse dúas combinacións de tres círculos concéntricos, unha con coviña central e a outra cun suco que dende o centro parte cara ao exterior. Localízanse non moi lonxe dunhas pedras con coviñas documentadas polo colectivo en 2014.

O presidente de Patrimonio dos Ancares, Xabier Moure, resalta que se trata das oitavas combinacións de círculos que atopan no concello cervantego. "Datados na Idade do Bronce, hai máis de 4.000 anos, este tipo de motivos tería un significado simbólico-relixioso de difícil interpretación: representacións do sol, lugares onde se practicaría algún tipo de ritual ou máxicos...", sinala, e engade que é a primera vez que a entidade documenta dúas combinacións circulares gravadas na mesma pedra.

Dos grupos de petróglifos descubertos pola asociación, catro xa foron catalogados por Patrimonio como Ben de Interese Cultural, entre eles os do Pico do Mustallar, os situados a maior altitude de Galicia, a 1.800 metros.