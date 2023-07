A Academia Xacobea incorpora a José María Núñez, "servidor do Camiño"

O cebreirego José María Núñez ingresou onte na Academia Xacobea nun acto que se desenvolveu no santuario do seu poboado natal e no que se loou o seu papel como "servidor do Camiño ".

O presidente desta entidade, Xesús Palmou, cualificou a Núñez, o novo académico de honra, como "un veciño de pro, un cebreirego singular e un estudoso do Camiño", e xustificou O Cebreiro como lugar do ingreso por ser un "punto emblemático do Camiño en aspectos históricos, relixiosos, monumentais e naturais". Palmou salientou que "din os nosos estatutos que serán académicos os catedráticos e doutores das universidades do Camiño, e aínda que O Cebreiro non ten universidade, si ten historia e persoas con talento, dedicación e proxección para ingresar na Academia, coma el".

O vicepresidente, Marcelino Agís, leu a acta de nomeamento de Núñez "polos amplos e sólidos méritos que concorren na súa persoa na promoción e coidado do Camiño e dos seus valores".

O tamén académico Victor Vázquez Portomeñe sinalou que Núñez é "un dos protagonistas indiscutibles do rexurdir glorioso do Cebreiro, que soubo ser servidor do propio Camiño e dos que o andan, aos que recibiu, informou, e atendeu coa consciencia de quen coñece as virtualidades da gran vía de Europa, que eles, os peregrinos, crearon e manteñen".

Tras eles tomou a palabra o homenaxeado, quen agradeceu o seu nomeamento e o fixo extensible ao Seminario de Lugo, "sen o que hoxe non estaría aquí, por preparar o meu acceso á universidade", indicou. Centrou o seu discurso de ingreso nas plantas medicinais do Camiño desde Villafranca a Samos, con especial atención ao absintio, chamada herba da nosa señora nos santuarios do Cebreiro e Cereixido. Núñez licenciouse en Dereito pola Universidade Complutense e exerceu de inspector de finanzas do Estado. Rematou a súa carreira profesional como delegado de Hacienda en Lugo, onde se xubilou, regresando ao Cebreiro.

Clausurou a xornada Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, que enxalzou o labor da Academia Xacobea. "Por iso necesitamos que estea aquí, que haxa un académico que sexa dun lugar como O Cebreiro, porque non é un lugar calquera. E é que Europa se construíu camiñando, esa gran rúa pasa por aquí, e aquí ensánchase non só no sentido físico, senón tamén no espiritual".

Táboa Redonda

O primeiro acto desta xornada foi unha táboa redonda que transcorreu en torno ao pobo do Cebreiro, cos testemuños de Milagros Otero, académica de número e catedrática da Universidade de Santiago, e de Francisco Castro, párroco do Cebreiro, moderados pos Luís Celeiro, académico de número da Academia Xacobea e xornalista.

Otero fixo un percorrido histórico por este enclave, Castro resaltou que O Cebreiro é "patrimonio universal" e Celeiro puxo en valor a figura de Elías Valiño, "quen nos anos 70 e 80 foi o impulsor da promoción do Camiño de Santiago".