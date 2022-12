El 05.490, el número "feo" que hizo llorar de alegría a toda A Fonsagrada

La suerte volvió a sonreír este jueves a los vecinos de A Fonsagrada, y vaya si lo hizo. Se despertaron en medio de un día desapacible y a las 11.20 horas la vida cambió para muchos de ellos gracias a los niños de San Ildefonso que entonaron uno de esos números que cargan con la fama de "feos", el 05.490. El mismo que los acabó regando con 180 millones de euros distribuidos en 45 series y que les hizo derramar más de una lágrima de alegría.

Los 450 décimos fueron vendidos hasta el último momento en la administración que Otilia Díaz y su marido Antonio Campos regentan desde hace 22 años en el número 15 de la Avenida de Galicia. "Tivémolo colgado desde o verán, pero durou ata o último día", contaba Antonio sobre el número afortunado, que llegó a A Fonsagrada en una remesa libre de Loterías del Estado y que no estaba presente en ningún bar o asociación, precisamente por ser una combinación "difícil de colocar".

"Normalmente os que empezan e rematan por cero non teñen aceptación, incluso se rexeitan", decía Antonio Campos, mientras su mujer se afanaba en atender a la marea de medios que inundó su despacho de loterías. "Tanto tempo estivo colgado en ventá que un día a miña muller dixo: ‘Vou pillar un décimo, xa que a terminación, a 90, é a do ano no que naceu a filla’", relataba sobre cómo el azar se les presentó por partida doble. Porque Otilia y Antonio fueron más allá y no solo llenaron de millones un municipio de 3.328 habitantes, según el último censo, sino que los repartieron a incontables visitantes. Tal y como reconocían poco después de conocer la noticia, una parte importante de los décimos premiados con el Gordo voló hacia ayuntamientos limítrofes y a Asturias.

"Todas as fins de semana veñen buses cheos de xente de Asturias para comer o pulpo ou o cocido", apuntaba el alcalde Carlos López, que pese a no ser uno de los afortunados, no dudó en acercarse a la administración para festejar una noticia que supone todo "un revulsivo" para el concello.

"Foi un ano duro así que me alegra que o premio estea tan repartido", añadía, al tiempo que bromeaba sobre la alegría contenida de los agraciados, que se resistían a manifestarse salvo por alguna sonrisa reveladora. "Aquí estamos tan acostumados a que nos toque —en 2019 cayó el segundo premio, 1.250.000 euros, en una serie del 10.989— que a xente xa nin o celebra", decía entre risas, a la vez que reconocía que, de haber estado el número ganador presente en algún negocio hostelero de la localidad, la euforia hubiera sido notoria y él mismo habría sido uno de los ganadores, ya que tenía al menos "30 décimos".

De lo que no hay duda es de que el 05.490 aterrizó en los bolsillos de varios vecinos de Santa Eulalia de Oscos, Grandas de Salime, San Antolín de Ibias o Negueira de Muñiz, asiduos en A Fonsagrada, que también preferían esquivar, al menos públicamente, el protagonismo de quien gana el Gordo y dejar paso a las inevitables conjeturas. Aún así, algunos no pudieron resistirse a compartir su felicidad con aquellos que les habían acercado la suerte.

"Algún xa se manifestou, chamaron varios de Asturias para contarnos que lles tocara", reconocía Otilia dos horas después de salir el primer premio de la lotería de Navidad, el que les convierte en destino fijo para compradores de la de Reyes y les permitirá darse un respiro. "Temos xa unha idade e estamos algo cansos, pero de momento haberá que seguir", confirmaba, para alivio de todos los que siguen en busca de su suerte.