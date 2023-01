"A zona dos muíños de Figueirúa é espectacular"

A Ruta do Muiñeiro Namorado discurre paralela ao rego do Cairo, que separa Galicia de Asturias, dende a Ruta do Ferrocarril, na Pontenova. Está formada por dous tramos enlazados: o primeiro leva hasta os muiños de Figueirúa e o segundo, máis longo, permite ver esta aldea pontenovesa e unha das numerosas catas feitas pola Sociedad Minera de Vilaodrid. É unha zona máis que coñecida para Carlos Bermúdez Martínez, por iso a elixe como o seu recuncho na comarca. "Son de Figueirúa, así que o sentimento que teño por ela non pode ser máis grande", asegura, "baixei moitas veces ao muiño con meu pai e esas cousas sempre as gardas na memoria".

Ademais disto, Carlos foi un dos artífices de que se creara a ruta "porque coñecía a zona e sabía do potencial que tiña". E o potencial quedou claro polo éxito que ten dende a súa sinalización. "Nesta ruta pódese ver unha fraga de ribeira, que ademais ten moito valor porque se xenerou en moi pouco tempo porque fai 40 anos aínda eran todo prados e agora xa é todo arboreda e ademais o rego ten un encanto especial e a zona dos muíños é espectacular».

En toda a ruta hai catro muíños. Os dous de Figueirúa, un privado e outro comunitario que utilizaban os veciños desta aldea e das asturianas de Trasdacorda e Matela; outro privado pertencente a unha familia de Saldoiriña e outro tamén comunitario para as aldeas asturianas de Prado e Tradacorda.

Facer o segundo tramo da ruta tamén permite ver a aldea de Figueirúa, que conta con elementos etnográficos ben conservados e unha fonte con tres lavadoiros que lle da identidade. "Nacín alí, así que que podo dicir eu de Figueirúa", afirma Carlos.

Como amante do sendeirismo, Carlos organiza e fai moitas rutas e recoñece que "independentemente do nivel de esixencia, unha ruta pódese facer en calquera época do ano porque sempre será distinta". "Para facer esta neste temo hai que ir ben equipado pola humidade e as follas caídas, pero non ten problema", di.