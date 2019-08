La zódiac de Barreiros no pudo atender a dos rescates por falta de calado en Foz

La zódiac del servicio de salvamento marítimo de Barreiros, que tiene su plaza de atraque en uno de los pantalanes del puerto de Foz, no pudo salir durante la mañana de este viernes para atender dos rescates debido a la falta total de calado que se produjo durante la bajamar sin permitir su salida hasta las dos y media de la tarde, dado que la lancha quedó en seco, sin nada de agua que posibilitase su desplazamiento.

Los socorristas realizaron las tareas de salvamento sin problema alguno, según reconoció el coordinador del servicio municipal, Javier Díaz Trosky, quien explicó que una de esas intervenciones se produjo en la playa de Coto al mediodía y la otra sucedió en el arenal de Remior, hacia la una de la tarde. En ambos casos los bañistas, que eran de fuera del municipio, resultaron arrastrados por las corrientes.

El coordinador del salvamento barreirense considera que el contratiempo que sufrió la embarcación no debería repetirse, puesto que se trata de una lancha que contribuye de manera importante a prestar apoyo a los socorristas. Reclama que se la dote de una plaza en condiciones, de manera que no resulte afectada por la situación de la marea. De momento les cambiaron el punto de atraque para este fin de semana, pero soliciten que sea con carácter permanente para que "no haya que lamentar una desgracia".