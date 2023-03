La Yenka, 60 años y en plena forma

La Yenka ha visto subir y bajar infinidad de mareas en la playa de Arealonga (San Miguel de Reinante, Barreiros) y llegar a miles de turistas con los nuevos reclamos de A Mariña y su proximidad a As Catedrais, sin embargo el negocio ya tenía solera mucho antes. La actual propietaria, Marisol Rodríguez Rivas, recuerda que lo fundaron sus padres Andrés y Mercedes en 1963 "e desde entón funciona sen interrupción, coa excepción do confinamento".

El negocio original "era moi pequeniño e era o único que existía na zona, teño fotos onde se ve que está La Yenka soa e non hai nada máis por esta zona", ahora residencial frente a la playa. Con el tiempo fue creciendo y actualmente tiene una capacidad de cerca de 300 personas en el interior y entre 200 y 250 en la terraza exterior. Parecen muchas plazas pero hay jornadas en las que es imposible atender a todos, pese a que la cocina no cierra.

"O maior abarrote de xente é nas dúas pontes do verán, na do 25 de xullo e o 15 de agosto, e a segunda, terceira e cuarta semana de agosto son terribles", dice la propietaria de un establecimiento que también recibe muchas excursiones. "De 15 ou 16 anos para aquí cambiou totalmente, antes eran familias completas de León, Madrid ou Valladolid que viñan ano tras ano, e seguen vindo, pero agora ademais hai moita xente que vén polas Catedrais, polo Fuciño do Porco ou polas procesións de Viveiro, notámolo moitísimo", y más extranjeros aunque se resintieron desde la pandemia.

Si el negocio se mantiene es por algo y Marisol Rodríguez destaca su cuidada oferta gastronómica, en la que trabajan "moitísimo" el menú diario, con "seis ou sete primeiros e seis ou sete segundos" y que "é un bo menú, con produtos de calidade". Así, dice que de segundos siempre hay pescados frescos, como merluza del pincho de Burela, dorada, lubina o salmón, y carnes de ternera gallega de animales "que pastan en prados de Folgosa, Ribadeo", cordero, carrilleras o codillos. En los primeros hay arroces caldosos con mariscos, fabada asturiana con fabas de Lourenzá, sopa de marisco, ensaladilla, fideos con almejas o callos con garbanzos, "un prato que encanta á xente", al igual que la sopa de marisco.

En la carta son muy pedidos distintos pescados "sempre frescos", la parrillada de varios de ellos, el pulpo con almejas o el encebollado, entre otros. Los postres se hacen "todos na casa", con opciones como tarta de la abuela, tiramisú, arroz con leche, brazo de gitano, mousse de limón o flanes de queso o café.