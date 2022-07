Yasmina González Pena: "Si no puede ir de viaje, no se la dejo a cualquiera"

Los conejos pueden llegar a vivir una década. Annie tiene año y medio y llegó con dos meses a manos de la vivariense Yasmina González Pena, quien ya tuvo otros antes, el primero con 15 años. Desde entonces asegura que siente "una conexión especial con ellos. Crean un poco de dependencia, no los puedes dejar como un perro". La joven también destaca "la compañía que dan, son muy listos. Mi novio come conejo, yo no lo como desde hace años, él lo primero que hace al llegar a casa es estar con ella. Si te paras a observarlo diez minutos no creerías que estás viendo un conejo. Después de desayunar pide mimos, se acerca, o va detrás de ti, entiende como si fuese un perro", comenta.

Yasmina señala que "al ser tan nerviosos pueden sufrir infartos, quisiera llevármela más conmigo, pero no puedes jugártela. Cuando voy a pasear o de viaje. en la furgoneta suelo llevarla. Si nadie puede cuidarla, no me voy. No se la dejo a cualquiera", subraya.

Su principal alimento es el heno, que "tiene que tener a su disposición las 24 horas del día", indica, y añade que así "un salón completamente limpio no lo vas a tener nunca, aunque sabe hacer sus necesidades en el sitio que le reservamos en el baño, les enseño desde pequeños. Por lo que estuve leyendo son como los gatos, tienen un instinto". Está esterilizada y le corta las uñas mensualmente.

Sin embargo, asegura que pocas personas saben cuidarlos, puesto que los tienen en jaulas, algo que "es un gran error". Como ejemplo pone el agobio que sufrió la gente en la pandemia al tener que estar encerrada en casa, con aumento de ansiedad y depresiones. "Mi novio no sabía lo que era tenerlo y se asombró. Al principio le compramos un parque grande, que ocupa la mitad del salón, por si algún día teníamos que irnos". Yasmina asegura que tiene suerte de poder trabajar desde casa, porque así no está sola pero si me tengo que ir no es como un perro que le dejas a alguien, es más difícil de cuidar".

Es un animal de horarios y rutinas, por la mañana desayuna con su dueña. "Le doy de comer dos veces al día, frutas y verduras, pero su fuente principal es el heno. Le dejo andar por toda la casa, tienes que tener cuidado, hay que saber que puede morder cables o rodapiés", señala.

Anexo

Este ejemplar es como un belier pequeño, que el novio de su propietaria consiguió al darlo en adopción una joven a la que se lo regalaron por Navidad. La vivariense lo tiene en su poder desde hace algo más de un año. Oyó que viven mejor en parejas, pero dice que se le hace mucho tener dos, aunque la mima y pasea por la playa.